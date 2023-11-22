Для Halo Combat Evolved и Halo 2 вышли моды с режимом от третьего лица

Моддер Davide Di Fortunato выпустил моды для юбилейного издания Halo Combat Evolved и Halo 2, позволяющие вам играть в эти классические игры в режиме от третьего лица. Это официальные ремейки, включенные в коллекцию Master Chief.

И Halo, и Halo 2 позволяют переключаться между оригинальной и современной графикой. И да, эти моды совместимы с обоими режимами. Это означает, что пуристы смогут насладиться классическими версиями в режиме от третьего лица. С другой стороны, те, кому нужна улучшенная графика, смогут переключиться на Anniversary Edition.

Обратите внимание, что эти моды будут работать, как только вы найдете оружие.

Желающие поиграть в первые две классические игры Halo от третьего лица могут скачать их моды здесь Halo Combat Evolved и здесь для Halo 2. Чтобы их установить, вам просто нужно поместить файлы в нужные папки карт.

К сожалению, моддер не поделился видео, демонстрирующим эти моды в действии. Однако он поделился некоторыми скриншотами.