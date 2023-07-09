Команда мододелов помогает 343 восстановить вырезанный контент первой Halo ©

Команда разработчиков модов Digsite работала с 343 в течение последнего года. "Особый интерес для нас представляли документы по разработке/производству, заметки об отзывах Bungie, теги, скомпилированные карты и исходные данные для ранее невиданных многопользовательских карт", - заявила команда.

Среди восстановленных материалов можно выделить многопользовательские карты, изначально разработанные для PC-версии игры Halo Combat Evolved, над которой работала компания Gearbox Sofware и которая вышла в 2003 году.

"Gearbox создала кучу совершенно новых текстур, которые никак не использовались", - говорит член команды Digsite Лудус. "Мне показалось, что будет обидно, если эти текстуры так и не будут использованы, поэтому я решил переделать Indoor в совершенно новую карту, которая могла бы лучше использовать эти новые растровые изображения".

Возможно, наиболее значимым является то, что в коллекцию Halo: The Master Chief будет добавлена давно потерянная демоверсия для Macworld 1999 года. До выхода на первый Xbox от Microsoft, Halo в свое время планировалось сделать эксклюзивом от третьего лица для Mac.

"Для запуска в MCC потребовалась некоторая работа. Мы создали его как песочницу, в которой можно играть, исследовать и использовать для собственных модов, - говорит Digsite.

Восстанавливается не только это, но и контент из самой ранней концепции Halo как RTS, включая транспортные средства и типы врагов.

Хотя многие из этих ассетов просты и так и не были реализованы в рабочей версии игры, это все равно важный момент в сохранении одной из краеугольных франшиз современной игровой индустрии.

343 утверждает, что впереди еще много интересного, и что команда Digsite продолжит работу над архивами франшизы.