Halo Infinite 15.11.2021
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Фил Спенсер объяснил отсутствие Halo на Xbox Games Showcase

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Gruz_
Новости

Во время интервью газете The Guardian Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming, прокомментировал отсутствие Halo на Xbox Games Showcase. По словам Спенсера, франшиза Halo по-прежнему является "важным столпом" в истории Xbox, подтвердив, что франшиза не заброшена. Впрочем, он объяснил это отсутствие тем, что в состав Xbox Game Studios входит более двадцати студий, подчеркнув, что было бы "немного сложно" вписать Halo в презентации.

Также в интервью Спенсер сказал, что "не хочет заставлять" команду 343 Industries демонстрировать новый контент для Halo Infinite, но заверил, что "довольно крутые" вещи находятся в разработке прямо сейчас. К сожалению, он так и не подтвердил наличие разработки продолжения игры, релиз которой состоится в 2021 году.

Я бы не сказал, что Halo потеряла свою значимость, но сейчас у нас более 20 студий. Просто вспомните времена, когда у нас было всего четыре игры: Fable, Forza, Halo и Gears. Четыре всадника апокалипсиса. Сейчас у нас гораздо больше игр.

Мы довольно открыто говорили о смене руководства в 343. Я не хочу заставлять их раскрывать свой долгосрочный план раньше, чем они будут готовы. Я думаю, что скоро вам, ребята, кое-что станет известно.

В то же время, даже во время расширенного показа Xbox Games Showcase, который состоялся во вторник, Halo так и не появилась, чтобы показать свой четвертый сезон, чем разочаровала многих фанатов. Стоит отметить, что вчера Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, высказался о возможности передачи франшизы студиям Activision, которые отвечают за разработку Call of Duty, после того как будет завершена сделка по ее покупке.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Freund Benno
Мы довольно открыто говорили о смене руководства в 343.

ох какой же врунишка.

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