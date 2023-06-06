Команду разработчиков Halo Infinite покидает старший геймдизайнер, спустя 13 лет работы над серией ©

Студия разработчиков 343 Industries, которая отвечает за популярную серию шутеров Halo, продолжает терять ценных специалистов. Сразу за творческим директором франшизы, команду решил покинуть старший геймдизайнер Дэвид Эллис. Он является одним из самых опытных разработчиков в 343 Industries, который отдал больше 13 лет жизни на создание разных частей Halo.

Дэвид Эллис успел поучаствовать в разработке нескольких частей серии Halo. Он присоединился к команде разработчиков игры еще под эгидой Bungie и активно помогал в создании Halo: Reach. Последней игрой Эллиса стала Halo Infinite, где он занимал пост старшего геймдизайнер и помогал с релизом бесплатного сетевого режима.

Причина его ухода остаются не совсем понятными. Дэвид Эллис в социальных сетях отметил, что остается благодарён студии 343 Industries, серии Halo и игрокам. После долгих лет с Мастером Чифом, он готов к "другому вызову".

Я никогда не думал, что напечатаю эти слова, но в прошлую пятницу я в последний раз работал над Halo в 343 Industries. Я всегда буду дорожить множеством воспоминаний и фантастическими товарищами по команде, с которыми мне посчастливилось работать вместе во время моего пребывания там. Я расскажу, куда я иду через пару недель. На данный момент я беру некоторое время, чтобы перезарядиться и, наконец, заняться несколькими проектами по дому.

— написал Дэвид Эллис.

Такой отток ключевых сотрудников 343 Industries вызывает сильное беспокойство не только за поддержку Halo Infinite, но и за судьбу самой студии. В настоящий момент для шутера планируется выпуск четвертого сезона, где должен появится новый игровой режим.