Microsoft подтвердила уход творческого директора серии Halo Фрэнка О'Коннора ©

Компания Microsoft подтвердила, что ветеран и творческий директор франшизы Halo Фрэнк О'Коннор покинул компанию.

На днях появились сообщения о том, что профиль О'Коннора в LinkedIn говорит о его расставании с 343 Industries, а теперь Microsoft выпустила краткое заявление, подтверждающее разрыв отношений.

Мы благодарим Фрэнка за его многочисленный вклад во франшизу Halo и желаем ему всего наилучшего.

О'Коннор начал работать в Bungie в 2003 году в качестве писателя и менеджера сообщества, в 2008 году перешел в Microsoft, а затем в 343 Industries. Последней его работой была должность креативного директора франшизы Halo и директора по разработке Halo Infinite.

Уход О'Коннора из 343 и Xbox следует сразу за уходом Джозефа Стейтена, еще одного давнего разработчика Halo и руководителя Microsoft. Стейтен покинул компанию на прошлой неделе, а сегодня было объявлено, что Netflix взяла его для работы над новой оригинальной игрой класса AAA. Креативный директор по многопользовательской игре Том Френч также покинул Microsoft в декабре.

Неясно, почему 343 так быстро теряет таланты, но очевидно, что последний раунд увольнений, проведенный Microsoft в январе, сильно затронул студию Halo Infinite. Это породило слухи о том, что 343 может вскоре прекратить активную разработку игр и передать серию Halo другим студиям в связи с финансовыми неудачами Infinite. 343, со своей стороны, поспешила опровергнуть эти слухи и заявила, что "продолжит разработку Halo сейчас и в будущем".