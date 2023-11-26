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об игре
Halo Infinite 15.11.2021
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Несмотря на неудачный запуск Halo Infinite, 343 Industries уже работает над следующим большим проектом

butcher69
Новости

Halo Infinite не оправдала возложенных на нее надежд. В начале февраля этого года студия 343 Industries, ответственная за разработку игры, провела масштабные увольнения, в результате которых было потеряно около 25% сотрудников. Ходили даже слухи о том, что команда была отстранена от работы над серией, но они были опровергнуты. Однако теперь есть все основания полагать, что ситуация в 343 Industries стабилизировалась и команда приступила к работе над "большим проектом".

Источником этой информации является Макс Хоберман (Max Hoberman), т.е. президент студии Certain Affinity.

Certain Affinity была основана в 2006 году бывшими сотрудниками студии Bungie. В последние годы команда работала с 343 Industries над Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection и Halo Infinite.

Этот "большой проект", о котором говорит Макс Хоберман, разрабатывается как плод сотрудничества Certain Affinity с 343 Industries.

Работа над этой игрой, которая практически наверняка станет следующей частью Halo, уже находится на достаточно продвинутой стадии. В профиле LinkedIn бывшего разработчика 343 Industries можно найти информацию о том, что до своего увольнения в январе этого года он работал над официально не анонсированным проектом.

Напомним, что Halo Infinite дебютировала в 2021 году на ПК и консолях Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Многопользовательский режим был доступен по модели free-to-play, что позволило игре достичь очень высоких оценок активности в Steam. Однако затем она потеряла большинство игроков. Сейчас ситуация стабилизировалась, и производство идет полным ходом. Недавний запуск пятого сезона привел к небольшому ренессансу популярности, и теперь рекорды ежедневной активности составляют около 10 000 игроков, одновременно играющих в Steam.

Особенно многообещающим для будущего игры представляется добавление в пятом сезоне к режиму Forge врагов, управляемых искусственным интеллектом, что позволяет создавать новые карты. Таким образом, наконец-то станет возможным создание новых однопользовательских приключений. Первые из них уже начали появляться - например, ведущий канала Nikos разработал ремейк миссии Silent Cartographer из Halo: Combat Evolved.

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