Похоже, что второй сезон сериала Halo стартует 8 февраля 2024 года

Сериал Halo на Paramount+ получил множество неоднозначных отзывов, поскольку многие фанаты Halo считали, что он не очень хорошо представляет франшизу и разбавлен персонажами, которые не способствуют развитию сюжета. Несмотря на это, сериал все равно стал большим хитом для Paramount+, и теперь, похоже, настало время для второго сезона.

Paramount выложила весь первый сезон Halo на Youtube - с небольшой загвоздкой, что он доступен только для американцев. Если вы используете VPN, это будет легко обойти. Интересно, что описание первой серии на Youtube первоначально заканчивалось словами "успейте до выхода нового сезона 8 февраля", указывая, когда начнется второй сезон.

Однако затем оно было быстро удалено, и возможно, что этот анонс был приготовлен для церемонии The Game Awards на следующей неделе.