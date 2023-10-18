После выхода 5-го сезона Halo Infinite в Steam наблюдается рост числа игроков

За последние месяцы Halo Infinite претерпела немало изменений, получив несколько контентных обновлений с появлением новых сезонов, что, к сожалению, не удержало в игре большого количества активных игроков. Впрочем, в последнее время ситуация, по всей видимости, начала меняться, и теперь уже в лучшую сторону, так как с выходом пятого сезона в Halo Infinite наблюдается рост числа играющих на ПК в сервисе Steam (на Xbox данные неизвестны).
По данным SteamDB, за последние 24 часа пиковое число игроков в Halo Infinite достигло 18 007 человек, тогда как на данный момент в игру играют 3 696 человек. Всего же пик количества игроков по-прежнему остается на уровне 272 586 человек, который был достигнут два года назад.
В настоящее время Halo Infinite почти достигла показателя мая 2022 года, когда пиковое количество одновременных игроков превышало 21 тыс. человек. В последний раз увеличение числа игроков наблюдалось в марте этого года, тогда было зарегистрировано около 12 тысяч.
Пятый сезон Halo Infinite называется "Расплата" в нем представлено несколько новых для игры возможностей, включая игровые режимы, новые карты, кастомизацию и другое.
Halo Infinite доступна на ПК, Xbox и Game Pass.
Жалкие 6-7 тысяч на пике и 3-3,5 средних. Для сравнения, древний платный Баттлфилд4 имеет пиковую загрузку на уровне 2-3 тысяч и стабильный онлайн в 1 тысячу, а платный сборник Гало Мастер Чиф - от 10 до 20 тысяч пиковых и 3,5-4 тысячи средних.
Такие показатели для типо бесплатной игры по известной игросерии, стартовавшей с 250+ тысяч игроков - полный провал.
Игре два года а там только 5 сезон? что за терпилы в это играют?