После выхода 5-го сезона Halo Infinite в Steam наблюдается рост числа игроков ©

За последние месяцы Halo Infinite претерпела немало изменений, получив несколько контентных обновлений с появлением новых сезонов, что, к сожалению, не удержало в игре большого количества активных игроков. Впрочем, в последнее время ситуация, по всей видимости, начала меняться, и теперь уже в лучшую сторону, так как с выходом пятого сезона в Halo Infinite наблюдается рост числа играющих на ПК в сервисе Steam (на Xbox данные неизвестны).

По данным SteamDB, за последние 24 часа пиковое число игроков в Halo Infinite достигло 18 007 человек, тогда как на данный момент в игру играют 3 696 человек. Всего же пик количества игроков по-прежнему остается на уровне 272 586 человек, который был достигнут два года назад.

В настоящее время Halo Infinite почти достигла показателя мая 2022 года, когда пиковое количество одновременных игроков превышало 21 тыс. человек. В последний раз увеличение числа игроков наблюдалось в марте этого года, тогда было зарегистрировано около 12 тысяч.

Пятый сезон Halo Infinite называется "Расплата" в нем представлено несколько новых для игры возможностей, включая игровые режимы, новые карты, кастомизацию и другое.

Halo Infinite доступна на ПК, Xbox и Game Pass.