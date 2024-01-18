Представлен новый трейлер второго сезона сериала Halo

Маркетинг второго сезона Halo идет полным ходом, появляются новые трейлеры и постеры, и сегодня мы получили очередной трейлер под заголовком "117 Day", где 117 - это позывной Мастера Чифа. Трейлер посвящен тому, зачем нам нужен Мастер Чиф и его героизму.

Судя по всему, во втором сезоне будет гораздо больше экшена и, возможно, будут рассмотрены некоторые из критических замечаний по поводу первого сезона.

На данный момент Halo не был официально продлен на третий сезон. Вполне возможно, что третий сезон будет, но это может зависеть от того, как воспримут второй сезон.