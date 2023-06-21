Разработчики Halo Infinite официально заявили о частичном сокращении поддержки шутера ©

Кажется, беспокойство поклонников серии Halo по поводу долгосрочной поддержки бесплатного сетевого режима Halo Infinite не было напрасным. Если раньше авторы шутера просто снизили свою медийную активность и пропустили главные летнее презентации, то сейчас они открыто заявили о частичном сокращении поддержки шутера.

Комьюнити-директор 343 Industries Брайан Джаррард в своем последнем сообщении объявил, что недавно в студии произошло перераспределение внутренних ресурсов. Команда разработчиков Halo Infinite определила главные приоритеты на этот год, пересмотрев свой план поддержки шутера. В последующих сезонах было решено отказаться от повествовательной составляющей. Теперь обновления не будут приносить в игру сюжетные кат-сцены, что может отразиться на раскрытии богатого мира Halo.

Джаррард заверил игроков, что поддержка Halo Infinite продолжается. Команда будет с той же регулярностью выпускать патчи и контентные обновления. По его словам игроки должны будут остаться довольны новой политикой студии, поскольку это позволит им сосредоточиться на наиболее востребованных функциях.