Игроки обеспокоены судьбой Halo Infinite из-за отсутствия новостей на Xbox Showcase ©

Игровое подразделение Microsoft провело масштабную игровую презентацию — Xbox Showcase со множеством долгожданных анонсов. В рамках этого шоу игрокам впервые показали геймплейные кадры Fable и Avowed, а также представили большое количество других новинок, включая Starfield. На фоне новостей о будущих премьерах от Xbox, кажется, даже сама компания забыла о своей самой узнаваемой франшизе — Halo. На презентациях по какой-то причине не было анонсов связанных с обновлением для Halo Infinite, что заставило забеспокоиться игроков шутера.

Судя по реакции пользователей в социальных сетях, многие ожидали увидеть на Xbox Showcase или Xbox Showcase Extended развернутую информацию о поддержке бесплатного сетевого режима Halo Infinite. К большому удивлению, разработчики шутера полностью проигнорировали ивенты. Игроки даже не получили элементарный трейлер для уже запланированного четвертого сезона, который добавит в игру культовый режим и будет запущен уже на следующей недели.

Такое отношение разработчиков к Halo Infinite вызвало недоумение у поклонников игры, которые теперь строят весьма удручающие теории. Как предполагают игроки, отсутствие новостей про шутер на таких крупных выставках связано с желанием разработчиков свернуть поддержку игру.

В то время как Fallout 76 получает трейлер для очередного обновления, Halo Infinite начинает уходить в закат.

— подводят итог пользователи.

Четвертый сезон Halo Infinite стартует 20 июня.