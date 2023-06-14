Halo Infinite 15.11.2021
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Игроки обеспокоены судьбой Halo Infinite из-за отсутствия новостей на Xbox Showcase

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Gutsz
Новости

Игровое подразделение Microsoft провело масштабную игровую презентацию — Xbox Showcase со множеством долгожданных анонсов. В рамках этого шоу игрокам впервые показали геймплейные кадры Fable и Avowed, а также представили большое количество других новинок, включая Starfield. На фоне новостей о будущих премьерах от Xbox, кажется, даже сама компания забыла о своей самой узнаваемой франшизе — Halo. На презентациях по какой-то причине не было анонсов связанных с обновлением для Halo Infinite, что заставило забеспокоиться игроков шутера.

Судя по реакции пользователей в социальных сетях, многие ожидали увидеть на Xbox Showcase или Xbox Showcase Extended развернутую информацию о поддержке бесплатного сетевого режима Halo Infinite. К большому удивлению, разработчики шутера полностью проигнорировали ивенты. Игроки даже не получили элементарный трейлер для уже запланированного четвертого сезона, который добавит в игру культовый режим и будет запущен уже на следующей недели.

Такое отношение разработчиков к Halo Infinite вызвало недоумение у поклонников игры, которые теперь строят весьма удручающие теории. Как предполагают игроки, отсутствие новостей про шутер на таких крупных выставках связано с желанием разработчиков свернуть поддержку игру.

В то время как Fallout 76 получает трейлер для очередного обновления, Halo Infinite начинает уходить в закат.

— подводят итог пользователи.

Четвертый сезон Halo Infinite стартует 20 июня.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ZackSnyder

оружие и ее отношения с чифом - лучшее, что есть в игре. да и как шутер игра хороша. но очевидно, что сюжету крайне не хватает номерной 6 части, сюжетные дыры заполняются рассказами, а в самом интересном не дают поучаствовать. да и пустой открытый мир скорее вредит. а игра реально могла стать хитом при правильной поддержке.

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