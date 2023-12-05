В Halo Infinite появился режим Firefight

Спустя два года после запуска многопользовательской игры Firefight наконец-то стала доступна в Halo Infinite от 343 Industries. Запущенный 5 декабря с последним обновлением, Firefight: King of the Hill, в которой четыре игрока объединяются в команды, чтобы выжить против волн противников.

В игре девять карт, три из которых созданы сообществом, а также другие изменения, например, отсутствие жизней (члены команды могут возрождать друг друга). Черепа также вернулись и зарабатываются за захват холмов без смерти противника. Более подробную информацию о режиме можно найти здесь.

Halo Infinite доступна для Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.