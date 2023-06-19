Геймплейный трейлер ролевой игры Hammerwatch 2 ©

Лето уже наступило, и скоро наступит лето и в игре Hammerwatch 2. Герои всех классов смогут отправиться в совершенно новое приключение, полное симпатичного пиксель-арта, монстров, которых можно убить, и людей, которых нужно спасти, когда игра выйдет 15 августа на PC через Steam. Те, кто хочет начать свои поиски на Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5, смогут начать свое эпическое путешествие позже в этом году. Однако игроки на ПК с большой жаждой приключений и очень маленьким терпением могут попробовать Hammerwatch II прямо сейчас в рамках Steam Next Fest. Загляните в список желающих и попробуйте демоверсию прямо сейчас:

В сегодняшнем трейлере вы увидите, какие чудеса ждут вас в мире Hammerwatch 2. В кооперативной игре для четырех игроков вы и ваша команда героев сможете путешествовать по огромной, великолепно проработанной земле, решая проблемы любого причудливого городка, на который вы можете наткнуться, и помогая сопротивлению короля Роланда против Блайта Ужасного и его армии драконов. Вас ждут разнообразные силы зла, от огромных драконов до полчищ нежити. Создавайте могущественное оружие и зелья, слишком мощные для обычного искателя приключений, чтобы одержать верх в грядущих сражениях.