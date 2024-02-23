Новый трейлер демонстрирует игровой процесс причудливого приключения Harold Halibut

Harold Halibut возвращается, чтобы показать себя в новом трейлере, который немного глубже погружает в игровой процесс этого анимационного приключения в стиле stop-motion.
За две минуты видео мы видим краткое введение в сюжет и конкретную ситуацию, в которой мы оказываемся: главный герой, Гарольд, живет на космическом корабле, где обитает сообщество людей, покинувших Землю на грани разрушительной войны, и теперь оказавшихся погруженными в инопланетный океан.
Мы исследуем этот большой космический корабль и его окрестности, взаимодействуем с различными членами экипажа и принимаем участие в различных заданиях, которые проливают свет на межличностные отношения, существующие в этом новом космическом сообществе, а также на открытия, направленные на внешний мир.
Основная тема Harold Halibut - поиск нового дома, а также открытие того, что он может быть практически где угодно, поскольку человек находит способы мирно сосуществовать с другими и формировать сплоченное сообщество.
Harold Halibut выйдет в 2024 году, но точная дата релиза пока не определена, а в Game Pass игра появится в первый же день.
Игра несколько лет в списке желаемого. Но то что до сих пор не называют дату релиза (месяц или квартал) -- настораживает. Хочется верить, что все-таки в этом году появится, скорее всего уже во второй половине.