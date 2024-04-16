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об игре
Harold Halibut 16.04.2024
Адвенчура, Квест, Инди
5.7 24 оценки

Состоялся релиз ретро-футуристического приключения с уникальной эстетикой покадровой анимации Harold Halibut

Избранный Белиара

Созданная вручную адвенчура Harold Halibut явила себя миру вместе с трейлером от крупных изданий. Вы отыгрываете роль молодого ассистента Гарольда. Цель пребывания на космическом корабле - найти ключ спасения для человечества, ведь люди не от лучшей жизни покинули свой родной дом, планету Земля. Чудеса только начинаются...

Окунитесь в очаровательный мир кукол, созданных с помощью технологий лепки и моделирования. Приключение обещает быть интересным, благодаря тщательно проработанному сценарию, хорошо прописанным персонажам и качественной озвучке на английском языке (в игре присутствуют русские субтитры).

Проект доступен на консолях и ПК.

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