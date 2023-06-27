Harry Potter: Magic Awakened наконец-то добралась до релиза на ПК и смартфонах ©

Как и обещала ранее компания NetEase Games, сегодня состоялся официальный выход глобальной версии карточной игры Harry Potter: Magic Awakened. Уже сейчас проект стал доступен для смартфонов под на Android и iOS, а также для получил и ПК-версию. К сожалению, попасть на европейские серверы, загрузив APK-файл на официальном сайте не получится, поэтому предлагаем альтернативный вариант через Apkpure.

Harry Potter: Magic Awakened - это карточная многопользовательская игра для смартфонов, разрабатываемый на основе небезызвестной вселенной "Гарри Поттера". В ней пользователи смогут создать своего персонажа, коллекционировать карты, выступающие в роли заклинаний, проходить разнообразные миссии, сражаться на PvP-аренах и даже путешествовать на метле, исследуя культовые места франшизы. Игра доступна для ПК и смартфонов под управлением iOS и Android.