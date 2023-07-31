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Harry Potter: Quidditch Champions 2023 г.
3.6 17 оценок

Геймплей Harry Potter: Quidditch Champions слили на порносайт

Simple Jack
Новости

30 июля на порносайте Eporner опубликовали геймплей ранней версии Harry Potter: Quidditch Champions — мультиплеерного симулятора квиддича. До этого Warner Bros. удалила аналогичные ролики на YouTube и Reddit.

В видео показали кастомизацию персонажей и матч по квиддичу. В игре можно уклоняться от атак, делать финты на метле и бросать мяч в ворота. В качестве персонажа в симуляторе квиддича можно выбрать Гарри Поттера, Рона Уизли и других известных героев франшизы.

Quidditch Champions выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. По слухам, Warner. Bros выпустит онлайн-игру в конце 2023 или начале 2024 года. Последнее бета-тестирование игры прошло в мае 2023 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
VaZZers

Даже плеер на порносайте с тучей рекламы работает лучше чем плеер плейграунда!!1

1
dead2dog

на таких сайтах самое место atomic heart,..

0
Lenyaants

Читал может кто пародию на гп, про таньку гроттер? Вот там аналог квиддича в разы круче был)

0
Strannik110

Ну пока неплохо, надеюсь будут допиливать...

-1
Glodus_mc

Порносайт или игру

3