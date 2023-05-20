В сеть слили геймплейные ролики Harry Potter: Quidditch Champions ©

В сеть просочились неофициальные видеоролики геймплея Harry Potter: Quidditch Champions, взятые из тестов игры, которые начались сегодня, и опубликованные в социальных сетях стримером, который, по-видимому, не боится последствий нарушения соглашения о неразглашении.

В прошлом месяце было объявлено о выпуске Harry Potter: Quidditch Masters для ПК и консолей. Как следует из названия, это многопользовательская аркадная спортивная игра, основанная на квиддиче, творческом спорте из вселенной Гарри Поттера, в который играют на летающих метлах.

Первая часть ролика показывает многопользовательский матч. Однако, учитывая небольшую продолжительность и слабые навыки стримера (неслучайно его команда проигрывает с 20 до 80) составить представление о динамике игры действительно сложно.

Вторая часть вместо этого показывает меню для настройки аватара. Игроки смогут выбрать, создать ли его с нуля через редактор или принять образы персонажей из вселенной Роулинг, включая Гарри Поттера и Драко Малфоя. Вы также можете настроить летающую метлу и волшебный след, который она оставляет, визуальные эффекты «цели» и позу победы.