Возрождение Haunted House выходит 12 октября

Возрождение хоррор-стелса Haunted House выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК в Steam и Atari VCS 12 октября, объявили издатель Atari и разработчик Orbit Studio.
В Haunted House игроки берут на себя роль Лин Грейвс, племянницы известного охотника за сокровищами Закари Грейвса. Когда Лин узнает об исчезновении своего дяди, она и ее друзья направляются в его особняк, чтобы провести расследование, но вскоре друзья Лин также оказываются в тени. Игрокам придется перемещаться по движущимся стенам, непредсказуемым встречам с врагами и всевозможным ужасам, чтобы вернуть Лин обратно к ее друзьям и положить конец жутким эктоплазмам, наводнившим особняк. Если Лин поддастся зловещему духу, она снова окажется у входа в дом с привидениями, столкнувшись с совершенно новой планировкой этажей и переставленными врагами, что гарантирует уникальные впечатления с каждой попыткой.
Могли бы выпустить 13е в пятницу, отличная дата выхода для подобной игрушки, но видимо, суеверные слишком....