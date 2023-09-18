Возрождение Haunted House выходит 12 октября

Вам достаётся роль Лин Грейвс, племянницы знаменитого охотника за сокровищами Закари Грейвса. Вы и ваши друзья решаете посетить его особняк, но обнаруживаете, что он наполнен ужасными существами, которые похитили вашего дядю и ваших друзей.

Теперь вам необходимо спасти их и выбраться из этого кошмара. Для этого вам нужно собрать разбросанные по особняку осколки волшебной урны, которая может изгнать зло. Но это не будет просто — на вашем пути будут встречаться мощные боссы, а также процедурно генерируемые комнаты, движущиеся стены, непредсказуемые враги и уникальные схватки.