Необычная песочница Hawthorn жива - разработчики поделились новым трейлером и подробностями

Что получится, если смешать Skyrim, Stardew Valley и сказки викторианской эпохи? Ответ — Hawthorn, новая ролевая песочница с открытым миром, где игроки возьмут на себя роль антропоморфных животных и отправятся исследовать огромный, детализированный мир.

Можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. Вам предстоит выбрать персонажа из множества видов, включая выдру, мышь или сову, и использовать их уникальные способности для выживания в этом мире. Здесь важны не только исследования и крафт, но и взаимодействие с окружающей средой, которая реагирует на ваши действия.

За игрой стоит команда, в портфолио которой Mass Effect, Dragon Age, Skyrim, Fallout, Starfield и Ultima Online. Пока что разработчики из NEARstudios финансируют проект самостоятельно, но скоро запустят кампанию на Kickstarter. Если хотите поддержать игру, следите за новостями — возможно, именно ваш вклад поможет Hawthorn стать следующей легендарной RPG.