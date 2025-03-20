Необычная песочница Hawthorn жива - разработчики поделились новым трейлером и подробностями

Что получится, если смешать Skyrim, Stardew Valley и сказки викторианской эпохи? Ответ — Hawthorn, новая ролевая песочница с открытым миром, где игроки возьмут на себя роль антропоморфных животных и отправятся исследовать огромный, детализированный мир.
Можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. Вам предстоит выбрать персонажа из множества видов, включая выдру, мышь или сову, и использовать их уникальные способности для выживания в этом мире. Здесь важны не только исследования и крафт, но и взаимодействие с окружающей средой, которая реагирует на ваши действия.
За игрой стоит команда, в портфолио которой Mass Effect, Dragon Age, Skyrim, Fallout, Starfield и Ultima Online. Пока что разработчики из NEARstudios финансируют проект самостоятельно, но скоро запустят кампанию на Kickstarter. Если хотите поддержать игру, следите за новостями — возможно, именно ваш вклад поможет Hawthorn стать следующей легендарной RPG.
Блин, понимаю, что сказка и все дела, но там есть какое-нибудь обоснование, почему мыши катаются на СОВАХ, а не гусях-голубях каких-нибудь? Это какая-то месть за тысячелетия участия в их пищевой цепи в качестве закусок?
А вообще выглядит сомнительно, честно говоря. Сколько этих выживачей-песочниц наклепали уже - сосчитать сложно. Одни и те же механики, только окружение увеличено и вместо человечков мыши.
Это удивительная затея, честно. Что-то реально новое на рынке, будет очень интересно пощупать игру.