Для Hearts of Iron 4 вышло дополнение Trial of Allegiance со странами Южной Америки

Кажется, что ужасы войны находятся за океаном, но никакую серьезную угрозу невозможно сдержать в сокращающемся мире. Влияние иностранных идеологий и международное давление могут заставить отдаленные страны принять активное участие в глобальной борьбе с тиранией. Решите судьбу Южной Америки в игре Hearts of Iron 4: Trial of Allegiance, доступной уже сейчас.

В этом пакете контента для самой продаваемой глобальной стратегической военной игры от Paradox Interactive игроки смогут написать новую историю крупнейших стран Южной Америки в годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Вы можете попытаться противостоять давлению и присоединиться к дорогостоящему конфликту за рубежом или рискнуть обратиться к крупному энергетическому блоку за помощью в достижении ваших собственных целей.

Особенности Hearts of Iron 4: Trial of Allegiance включают: