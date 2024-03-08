Для Hearts of Iron 4 вышло дополнение Trial of Allegiance со странами Южной Америки

Кажется, что ужасы войны находятся за океаном, но никакую серьезную угрозу невозможно сдержать в сокращающемся мире. Влияние иностранных идеологий и международное давление могут заставить отдаленные страны принять активное участие в глобальной борьбе с тиранией. Решите судьбу Южной Америки в игре Hearts of Iron 4: Trial of Allegiance, доступной уже сейчас.
В этом пакете контента для самой продаваемой глобальной стратегической военной игры от Paradox Interactive игроки смогут написать новую историю крупнейших стран Южной Америки в годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Вы можете попытаться противостоять давлению и присоединиться к дорогостоящему конфликту за рубежом или рискнуть обратиться к крупному энергетическому блоку за помощью в достижении ваших собственных целей.
Особенности Hearts of Iron 4: Trial of Allegiance включают:
- Национальное дерево фокусов для Бразилии: столкнувшись с десятилетием внутренних раздоров и конституционных кризисов, Бразилия может пойти по историческому пути как поздно, но ценный участник дела союзников. Альтернативно, стремитесь к континентальной гегемонии под руководством нового правительства с новыми приоритетами.
- Национальное дерево фокусов для Аргентины. Аргентина, изобилующая коррупцией, восстаниями и волнениями рабочих, представляет собой сложную политическую задачу. Решив проблемы дома, вы сможете внести больший вклад на мировой арене и помочь этой стране полностью раскрыть свой потенциал.
- Национальное дерево фокусов для Чили: Чили — энергичная республика с радикальными традициями, которой приходится противостоять внутренним фашистским партиям, уголькам этнических волнений и внушительному влиянию Соединенных Штатов. Проложите курс равенства и обновления, поднимите знамя объединения континента под одним флагом.
- Парагвай и Уругвай: незначительный контент, а также несколько новых стран, которые можно будет выпустить.
- Новое искусство: новые 3D-спрайты юнитов для бразильской армии, а также новое уникальное 2D-изображение для деревьев и юнитов национального фокуса.
- Новая музыка: шесть новых песен, по две для основных стран в наборе.
- Новая озвучка: озвучка на бразильском португальском, аргентинском испанском и чилийском испанском языках.
а когда выложите?