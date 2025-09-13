Мрачный экшен Hell is Us получил хвалебный трейлер

Студия Rogue Factor в сотрудничестве с компанией-издателем NACON выпустила новый трейлер для мрачного экшена Hell is Us, в котором были собраны самые высокие оценки от профильной прессы.

Беноит Клерк, возглавляющий издательский отдел NACON, выразил свою гордость успехом Hell is Us, подчеркнув, что это результат упорного труда всех талантливых сотрудников Rogue Factor. Как он отметил, компания осознавала, что Hell is Us с его креативным видением и тематикой является смелым проектом:

Мы гордимся успехом Hell is Us, который является результатом упорного труда талантливой команды Rogue Factor. Благодаря своему творческому видению и затронутым темам мы знали, что Hell is Us — это смелое начинание, поэтому мы рады, что художественный подход игры был так хорошо принят! Hell is Us — наша самая смелая приключенческая игра на сегодняшний день, которая прекрасно иллюстрирует стремление NACON создавать все более амбициозные и оригинальные проекты.

На платформе Steam игра получила «очень положительные» отзывы. В то же время, средняя оценка на Metacritic составляет 78/100.

Hell is Us уже доступна для игроков на ПК и консолях.