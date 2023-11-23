Новое обновление шутера Hell Let Loose добавляет новые силы 8-й британской армии и Немецкого Африканского корпуса

Масштабный мультиплеерный шутер про Вторую мировую с реалистичной механикой.

Hell Let Loose забрасывает вас в самый хаос войны: битвы разворачиваются на обширных картах площадью 4 км², а участие в них принимают до 100 человек в роли пехотинцев, танкистов, артиллеристов и прочих. В игре предусмотрена симуляция динамической линии фронта.

Шутер по своей сути, Hell Let Loose содержит элементы стратегического планирования и управления ресурсами. На картах расположены точки снабжения, а захваченные секторы генерируют для команд один из трех видов стратегических ресурсов.

Важный акцент в игре ставится на командную работу, а не индивидуальные достижения отдельно взятого игрока. В Hell Let Loose вы сможете выбрать одну из 13 ролей, каждая из которых важна для достижения общей победы.