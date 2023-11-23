Новое обновление шутера Hell Let Loose добавляет новые силы 8-й британской армии и Немецкого Африканского корпуса

Сегодня Team17 Digital выпустила последнее обновление для своего шутера о Второй мировой войне Hell Let Loose. Обновление 14.5 содержит множество исправлений и доработок, учитывающих отзывы сообщества британских вооруженных сил, выпущенные ранее в этом году. Вас ждут обновленные карты, новое оружие, новая униформа и многое другое.
Ключевые обновления включают в себя:
- Две новые силы: теперь игроки могут сражаться за новую Восьмую британскую армию и Немецкий Африканский корпус.
- Обновленные карты: на последних картах, выпущенных во время британских войск, Дриэля и Эль-Аламейна, теперь будет указано новое время суток.
- Действие Эль-Аламейна теперь будет происходить в сумерках.
- Действие Дриэля теперь происходит в режиме Ночи.
- Дополнительная униформа: в обновлении 14.5 были добавлены: Немецкий африканский корпус и униформа 8-й британской армии. Наряду с ними представлены шлем MK-II 8-й британской армии, шлем DAK и полевая кепка DAK.
- Новое оружие: M1928A1 Thompson был добавлен в Hell Let Loose, а также SMLE No.1 Mk III, который заменяет Pattern 1914. Наряду с этими дополнениями к Bren была добавлена сошка.
- Новый танк: в обновление 14.5 включен новый танк Churchill Mk III.
Hell Let Loose — командный шутер от первого лица о Второй мировой войне, в котором участвуют эпические сражения пехоты, танков, артиллерии и динамично меняющаяся линия фронта. Игроки могут выбрать одну из 14 игровых ролей в пехотных, разведывательных и бронетанковых подразделениях, каждая из которых предлагает уникальный игровой процесс.