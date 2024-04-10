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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 740 оценок

Arrowhead Game Studios планирует пересмотреть систему вознаграждений Helldivers 2

KAMA33
Новости

Разработчик Arrowhead Game Studios объявил о своих планах пересмотреть систему вознаграждений Helldivers 2 в ответ на сообщения игроков о задержке и отсутствии выплат медалей. В заявлении также подтверждается, что предпринимаются усилия по исправлению текущих проблем с медалями в Helldivers 2 .

Комьюнити-менеджер Twinbeard высказал обеспокоенность по поводу отсутствия медалей "Helldivers 2 Major Orders" , признав проблемы системы, которые сохраняются в течение значительного периода времени. По заявлению Twinbeard, медали по двум из трех последних крупных заказов уже отправлены игрокам.

В будущем мы также проведем капитальный ремонт системы обработки этих запросов, поскольку, честно говоря, она так же надежна, как часы на солнечной энергии в Малевелон-Крик.

Система наград Helldivers 2 играет важную роль в игре, вращаясь вокруг получения медалей. Эти медали служат внутриигровой валютой, необходимой для открытия улучшений и лучшего снаряжения.

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