Разработчик Arrowhead Game Studios объявил о своих планах пересмотреть систему вознаграждений Helldivers 2 в ответ на сообщения игроков о задержке и отсутствии выплат медалей. В заявлении также подтверждается, что предпринимаются усилия по исправлению текущих проблем с медалями в Helldivers 2 .
Комьюнити-менеджер Twinbeard высказал обеспокоенность по поводу отсутствия медалей "Helldivers 2 Major Orders" , признав проблемы системы, которые сохраняются в течение значительного периода времени. По заявлению Twinbeard, медали по двум из трех последних крупных заказов уже отправлены игрокам.
В будущем мы также проведем капитальный ремонт системы обработки этих запросов, поскольку, честно говоря, она так же надежна, как часы на солнечной энергии в Малевелон-Крик.
Система наград Helldivers 2 играет важную роль в игре, вращаясь вокруг получения медалей. Эти медали служат внутриигровой валютой, необходимой для открытия улучшений и лучшего снаряжения.