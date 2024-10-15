Авторы Helldivers 2 завершили 60-дневный план по улучшению игры

Студия Arrowhead выпустила обновление для Helldivers 2, в котором окончила свой 60-дневный план по улучшению шутера. Команда доработала автоматонов и терминидов, исправила более 70 видов стратагем и другой экипировки. Некоторому оружию повысили урон, добавили новую функцию автоматического огня и снижение отдачи.

После установки патча автоматоны перестали видеть хеллдайверов сквозь стены и дымовую завесу. Ранее их «сверхчеловеческое» зрение не позволяло спрятаться за укрытие или пройти незамеченным. Также были изменены точки появления патрулей и ослаблены некоторые виды терминидов.

Помимо этого, были сбалансированы экзокостюмы и созданы новые функции для некоторых предметов. Например, GR-8 «Безоткатная винтовка» и AC-8 «Автопушка» получили программируемые боеприпасы, а дроны, идущие с рюкзаками, можно активировать и деактивировать для дополнительного контроля.

Обновление завершило масштабную переработку Helldivers 2. Напомним, что Arrowhead исправляли недоработки своего последнего крупного патча. Летом игроки выразили недовольство обновлением, и студия пообещала улучшить игру за 60 дней.

В дальнейшем команда планирует и дальше поддерживать связь с фанатами, проводить крупные опросы и добавлять новый контент.