Геймеры жалуются, что Helldivers 2 убивает их ПК - винят "странный" античит

Игроки сталкиваются с полной заморозкой работы устройств

Проблемы с производительностью в Helldivers 2 дошли до того, что игра вредит ПК. В этом уверены сами игроки. Блогер OhDough выпустил ролик, где рассказал, что его компьютер перестал работать из-за шутера.

Helldivers 2 в принципе довольно часто вылетает и «заикается». Но геймеры стали замечать и проблемы посерьезнее. Так, у OhDough ПК «завис» и полностью перестал на что-либо реагировать. Это произошло в момент, когда он только-только запустил игру. И его случай не единственный.

viewfan66: Моя игра трижды вылетела прошлой ночью, когда играл в HD2. На прошлой неделе компьютер два раза просто намертво завис — пришлось зажимать кнопку питания. Нам срочно нужен патч для оптимизации.

WolfmanCZ: Вышел из игры, и экран завис. Диспетчер задач не открывался, пришлось перезагружать компьютер :/

У кого-то проблема решается перезагрузкой, а у кого-то устройство превращается в «кирпич».

sicpsw: Что-то странное с античитом у этой игры. Иногда он удаляет системные файлы Windows, и потом вообще нельзя запустить систему.

В таком случае приходится полностью переустанавливать операционную систему.

Есть шанс, что дело все-таки не в Helldivers 2 — допустим, игра просто требовательная и выявляет уже существующие проблемы. Однако проблемы с производительностью у игры серьезные, их признают даже разработчики. В Arrowhead уже заявили, что будут медленнее выпускать обновления.

Гейм-директор Helldivers 2 Микаэль Эрикссон: Мы решили немного отложить часть контента и новых функций, чтобы сначала разобраться с текущими проблемами и привести игру в более стабильное состояние, в котором сами будем уверены.

Сентябрьское обновление внесло в ряды фанатов разлад. На Helldivers 2 обрушился поток негативных отзывов — недавние рецензии стали «смешанными».