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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 061 оценка

Helldivers 2 начала сильно терять в онлайне на фоне неудачных обновлений и прекращении продаж в 180-ти странах

AceTheKing
Новости

Сегодня студия Arrowhead объявила о том, что они планируют начать реже выпускать патчи для Helldivers 2 - по словам разработчиков, это должно повысить качество выпускаемых обновлений.

По мнению пользователей, медленный выпуск обновлений лишь усугубит проблемы с уменьшающимся онлайном игры. Helldivers 2 начала стремительно терять в среднесуточной аудитории: сейчас онлайн опустился уже до отметки в 70 тысяч человек, при том что еще 14 апреля он составлял около 250 тысяч человек. Ситуация с онлайном стала настолько печальной, что сообщество проваливает уже второй приказ подряд, потому что банально не хватает людей в игре.

Игроки задаются вопросами куда делась вся аудитория игры: часть из них считают, что виноваты плохие обновления, которые отбили у пользователей желание возвращаться в игру, а некоторые считают, что за это стоит поблагодарить компанию Sony, которая собственноручно убрала игру множества регионов, чем сильно уменьшила приток новых пользователей.

По всей видимости, как и в случае с другими сервисными играми, Helldivers 2 уже прошла свой пик популярности, но отчасти компания Sony собственноручно ускорила приближающееся забвение игры, запретив продавать игру в 180-ти странах мира, где недоступен PSN. Возможно, что в ближайшее время компания попытается подстегнуть интерес к игре первыми скидками.

6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Кто бы мог подумать 2 месяца назад, что игру убьют кошмарные решения компании по работе с пользователями. В любом случае эта игра продержалась достаточно долго. Утренние звезды быстро гаснут.

6
Гамер132

Скидками? Для тех 6 стран что ещё могут купить игру?)

1
-zotik-

Собственно и в игре то делать нечего. Однобразные высадки на минут пять десять и по новой. Забавная, но не более

1
1barac9U7ada7

Запускай обязательную привязку к псн и как можно скорее

0
tvorog8088

Только упоротые задроты могут одни и те же миссии десятки сотни раз повторять по кругу, нормальным игрокам это уже надоело.

0
0ncnjqybr

Фанаты дьябло сейчас напряглись.

3
Пользователь ВКонтакте

От это точно, тоже не нравиться одно и тоже, добавляют оружие новое а игра то старая, не чё не меняется, нужны не пухи, а миссии и карты новые, планеты и тд.. // Максим Туранцев

0
Пользователь ВКонтакте

Если сравнивать по контенту с 1ой части, то им ещё многое надо вводить. // Сергей Калинин

0
r23dom

а чё это они?

0
Пользователь ВКонтакте

Да пусть добавят моцык или что типо того,запаривает иногда пешком бегать) // Дима Смекалкин

-1
Пользователь ВКонтакте

Мне кажется если бы не скандал с псн он бы начал терять онлайн раньше // Вадим Аликин

-1