Helldivers 2 начала сильно терять в онлайне на фоне неудачных обновлений и прекращении продаж в 180-ти странах

Сегодня студия Arrowhead объявила о том, что они планируют начать реже выпускать патчи для Helldivers 2 - по словам разработчиков, это должно повысить качество выпускаемых обновлений.
По мнению пользователей, медленный выпуск обновлений лишь усугубит проблемы с уменьшающимся онлайном игры. Helldivers 2 начала стремительно терять в среднесуточной аудитории: сейчас онлайн опустился уже до отметки в 70 тысяч человек, при том что еще 14 апреля он составлял около 250 тысяч человек. Ситуация с онлайном стала настолько печальной, что сообщество проваливает уже второй приказ подряд, потому что банально не хватает людей в игре.
Игроки задаются вопросами куда делась вся аудитория игры: часть из них считают, что виноваты плохие обновления, которые отбили у пользователей желание возвращаться в игру, а некоторые считают, что за это стоит поблагодарить компанию Sony, которая собственноручно убрала игру множества регионов, чем сильно уменьшила приток новых пользователей.
По всей видимости, как и в случае с другими сервисными играми, Helldivers 2 уже прошла свой пик популярности, но отчасти компания Sony собственноручно ускорила приближающееся забвение игры, запретив продавать игру в 180-ти странах мира, где недоступен PSN. Возможно, что в ближайшее время компания попытается подстегнуть интерес к игре первыми скидками.
Кто бы мог подумать 2 месяца назад, что игру убьют кошмарные решения компании по работе с пользователями. В любом случае эта игра продержалась достаточно долго. Утренние звезды быстро гаснут.
Скидками? Для тех 6 стран что ещё могут купить игру?)
Собственно и в игре то делать нечего. Однобразные высадки на минут пять десять и по новой. Забавная, но не более
Запускай обязательную привязку к псн и как можно скорее
Только упоротые задроты могут одни и те же миссии десятки сотни раз повторять по кругу, нормальным игрокам это уже надоело.
Фанаты дьябло сейчас напряглись.
От это точно, тоже не нравиться одно и тоже, добавляют оружие новое а игра то старая, не чё не меняется, нужны не пухи, а миссии и карты новые, планеты и тд.. // Максим Туранцев
Если сравнивать по контенту с 1ой части, то им ещё многое надо вводить. // Сергей Калинин
а чё это они?
Да пусть добавят моцык или что типо того,запаривает иногда пешком бегать) // Дима Смекалкин
Мне кажется если бы не скандал с псн он бы начал терять онлайн раньше // Вадим Аликин