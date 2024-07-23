Helldivers 2 получит крупное контентное обновление в начале августа

Sony Interactive Entertainment и Arrowhead Game Studios анонсировали бесплатное крупное обновление "Escalation of Freedom" для своего шутера от третьего лица Helldivers 2, которое выйдет 6 августа 2024 года.

По словам разработчиков, это "самое большое обновление игры" на данный момент, которое добавит:

Новые виды врагов

Новые миссии и цели

Новую местность для исследований и преждевременной смерти

Также разработчики подготовили многочисленные сюрпризы

Мы рады представить Escalation of Freedom, наше крупнейшее обновление на сегодняшний день, которое привнесет в игру еще больше разнообразия и испытаний как для ветеранов, так и для новичков Helldivers.Мы учли отзывы сообщества и добавили новые миссии, цели, врагов, а также повысили сложность до CR 10 - Super Helldive.Не бойтесь окунуться в болото и сразиться с новыми угрозами за свободу Суперземли!

Helldivers 2 уже доступна для PlayStation 5 и PC через Steam.