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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 167 оценок

Helldivers 2 получит крупное контентное обновление в начале августа

butcher69
Новости

Sony Interactive Entertainment и Arrowhead Game Studios анонсировали бесплатное крупное обновление "Escalation of Freedom" для своего шутера от третьего лица Helldivers 2, которое выйдет 6 августа 2024 года.

По словам разработчиков, это "самое большое обновление игры" на данный момент, которое добавит:

  • Новые виды врагов
  • Новые миссии и цели
  • Новую местность для исследований и преждевременной смерти

Также разработчики подготовили многочисленные сюрпризы

Мы рады представить Escalation of Freedom, наше крупнейшее обновление на сегодняшний день, которое привнесет в игру еще больше разнообразия и испытаний как для ветеранов, так и для новичков Helldivers.Мы учли отзывы сообщества и добавили новые миссии, цели, врагов, а также повысили сложность до CR 10 - Super Helldive.Не бойтесь окунуться в болото и сразиться с новыми угрозами за свободу Суперземли!

Helldivers 2 уже доступна для PlayStation 5 и PC через Steam.

-7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
MY4EHNK

Хотелось бы увидеть Посвященных (Иллюминатов)

2
Zhenia.leon

Остаётся надеяться что хотя-бы 60% контента выйдет без багов

1
Трололололо XD
.Мы учли отзывы сообщества

Кроме бедолаг из 100 стран мира, где игру не купить

0
Angel LIFE

Ну сони контора хороших людей), всё для людей

1
JohnTornton

а 10млн игроков тока в том же стиме уже не учитывается? к чему ваше нытье про эти запреты
не надоело еще гореть с того что владелец товара что хочет то и делает с ним?

ты бы всё равно не купил

0
Gelyr JohnTornton

страная логика, я вот собирался купить игру буквально перед скандалом, но не успел, убрали из моей страны её.

0
JohnTornton

у вас планета взорвалась несколько месяцев назад, уже все забыли
а вы тока щас обнову выкатываете? и то посредственную

учиться надо было на примере фортнайта. вы также хайпанули, тока в стиме 10млн+ копий продано
клепать обновы надо было быстро и оперативно. бабки позволяли, но нет
однотипная была, однотипной и померла

0
Egik81

"Реанимация или некромантия ?". Мне кажется второе ибо для первого уже поздно.

0