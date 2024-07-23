Helldivers 2 получит крупное контентное обновление в начале августа

Sony Interactive Entertainment и Arrowhead Game Studios анонсировали бесплатное крупное обновление "Escalation of Freedom" для своего шутера от третьего лица Helldivers 2, которое выйдет 6 августа 2024 года.
По словам разработчиков, это "самое большое обновление игры" на данный момент, которое добавит:
- Новые виды врагов
- Новые миссии и цели
- Новую местность для исследований и преждевременной смерти
Также разработчики подготовили многочисленные сюрпризы
Мы рады представить Escalation of Freedom, наше крупнейшее обновление на сегодняшний день, которое привнесет в игру еще больше разнообразия и испытаний как для ветеранов, так и для новичков Helldivers.Мы учли отзывы сообщества и добавили новые миссии, цели, врагов, а также повысили сложность до CR 10 - Super Helldive.Не бойтесь окунуться в болото и сразиться с новыми угрозами за свободу Суперземли!
Helldivers 2 уже доступна для PlayStation 5 и PC через Steam.
Хотелось бы увидеть Посвященных (Иллюминатов)
Остаётся надеяться что хотя-бы 60% контента выйдет без багов
Кроме бедолаг из 100 стран мира, где игру не купить
Ну сони контора хороших людей), всё для людей
а 10млн игроков тока в том же стиме уже не учитывается? к чему ваше нытье про эти запреты
не надоело еще гореть с того что владелец товара что хочет то и делает с ним?
ты бы всё равно не купил
страная логика, я вот собирался купить игру буквально перед скандалом, но не успел, убрали из моей страны её.
у вас планета взорвалась несколько месяцев назад, уже все забыли
а вы тока щас обнову выкатываете? и то посредственную
учиться надо было на примере фортнайта. вы также хайпанули, тока в стиме 10млн+ копий продано
клепать обновы надо было быстро и оперативно. бабки позволяли, но нет
однотипная была, однотипной и померла
"Реанимация или некромантия ?". Мне кажется второе ибо для первого уже поздно.