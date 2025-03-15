Helldivers 2 получит собственную настольную игру

Steamforged Games официально анонсировала Helldivers 2: The Board Game — настольную адаптацию популярного кооперативного шутера. Тактическая настольная игра для 1-4 игроков начнет краудфандинговую кампанию на платформе Gamefound уже 8 апреля 2025 года.

Настольная игра поддерживает тактический геймплей для 1-4 игроков, воспроизводя хаотичные битвы и сатирический юмор, которые сделали Helldivers 2 мегапопулярной. Игроки возьмут на себя роль элитных солдат, сражающихся за СуперЗемлю, сталкиваясь с эволюционными угрозами, рискованными миссиями и постоянной опасностью "дружественного огня". Будут доступны знаковые виды оружия, такие как пистолеты, пулеметы и огнеметы, а также стратегические инструменты, такие как турели и авиаудары.

Steamforged Games имеет большой опыт в создании настольных версий видеоигр — среди ее проектов Dark Souls, Resident Evil и Elden Ring. Соучредитель и креативный директор компании Мэт Харт выразил восторг новым проектом:

Helldivers 2 — идеальная игра для настольного формата, и как большие фанаты серии, мы считаем это огромной честью. Игроки могут ожидать героических последних рубежей, зрелищных (и вполне избегаемых) случаев дружественного огня и кинематографического экшена, который превратит каждую партию в легендарную военную историю. За свободу!

Генеральный директор Arrowhead Game Studios Шамс Джорджани также отметил, что хаотичная, но стратегическая природа игры прекрасно вписывается в формат настольной игры.

Пока что деталей об игровом процессе немного, но Steamforged подтвердила, что игроки столкнутся с динамичными угрозами, непредсказуемыми целями и традиционной для серии опасностью дружественного огня. В настольной игре будут присутствовать детализированные миниатюры, включая фигурки врагов, таких как Brood Commander, который уже был представлен публике.

Настольная версия Helldivers 2 будет следовать краудфандинговой модели, как и предыдущие проекты Steamforged. Это означает, что бекеры получат эксклюзивный контент и бонусы за раннюю поддержку.