Helldivers 2 превзошла прогнозы издателя в пять раз

В новом видеоролике, который вы можете найти чуть ниже, генеральный директор Arrowhead Game Studio объяснил, чего удалось достичь игре по сравнению с прогнозами издателя.
Прежде всего, указывается, что пик онлайна Helldivers 2 должен был составить около 150 000 игроков. В реальности шутер превысил 750 000 одновременных пользователей, оказавшись в пять раз популярнее, чем ожидалось.
Результат также оправдал огромные усилия Arrowhead Game Studio и инвестиции Sony. Изначально предполагалось, что разработка Helldivers 2 займет около трех лет, но в итоге команде потребовалось семь лет, 11 месяцев и 26 дней.
По всей видимости, Sony убедили первые результаты команды, которая, показав прототип шутера, смогла получить бюджет в два раза больше запланированного. Более того, за прошедшие годы команда значительно выросла: с 35 человек до 100. То есть практически втрое, что само по себе уже является некоторым вызовом для менеджмента и часто может создавать проблемы во время разработки.
Helldivers 2 официально считается успешной, но у нее были и свои негативные моменты. Одним из худших стал момент, когда Sony решила обязать всех PC-игроков связать свои аккаунты с учетной записью PSN, что вызвало негативную реакцию у многих пользователей
В конце концов, после невероятно негативной реакции общественности Sony сделала шаг назад, но Helldivers 2 была удалена из продажи примерно в 180 странах, где нет официального доступа к PSN.
Ну теперь то привязку к псн наконец то сделают обязательной? Денежки то у них уже в кармане, чё терять
Поэтому они убрали продажу из 100 стран🤡
В Сони охренели от такой прибыли и начали творить всякую дичь. // Андрей Гладилин