Изначально Arrowhead планировала сделать Helldivers 2 за 3 года, но в итоге на это ушло 8 лет

Helldivers 2, несмотря на то, что в последнее время у нее появились некоторые проблемы с ростом, все же является общим триумфом разработчика Arrowhead Games. Невозможно набрать сотни тысяч одновременных игроков через несколько месяцев после релиза, не будучи, знаете ли, хорошей видеоигрой.
Сейчас, когда запуск Helldivers 2 уже позади, он пользуется большим успехом: количество проданных копий превысило население Швеции, и бывший генеральный директор, а ныне исполнительный директор Йохан Пилестедт мечтает о том, чтобы студия стала следующей FromSoftware. Но не всегда все было так радужно, о чем рассказал Пилестедт на выставке Nordic Game 2024 в этом году.
«Нас спросили, хотим ли мы сделать сиквел Helldivers, и мы ответили: «Да, я думаю, что это звучит очень весело, потому что это будет легко». Мы уже знаем игру... Вероятно, он мог бы сделать это за [три года]», — говорит Пилестедт, прежде чем перейти к следующему слайду, на котором гигантская надпись "НЕПРАВИЛЬНО" накладывается на его презентацию. — Ага. Это было неправильно. Это неверное предположение».
Далее Пилестедт сообщает, что вместо этого на создание Helldivers 2 ушло 7 лет, 11 месяцев и 26 дней - в два раза больше, чем предполагалось.
"Как мы могли взять игру, которая должна была разрабатываться три года, и закончить почти за восемь? И как нам удалось выжить за это время?" спрашивает Пилестедт. "Очевидно, разработка игр - это сложно, так говорят, и причина, по которой разработка игр сложна, заключается в том, что это не прямая линия".
Пилестедт представляет цикл разработки, чреватый стандартными для индустрии проблемами, которые обычно загоняют студии в бесконечную колею ада разработки: "Это итеративно. Вы должны изменить свое мнение. Вы должны перепробовать что-то и что-то развивать, и много раз вы пробуете разные вещи и возвращаетесь к первоначальному дизайну, потому что он явно был лучшим".
Но были и другие факторы, как излагает Пилестедт.
пинок под зад надо давать, а не 8 лет! вначале спутал новость с Hellblade 2, кстати её тоже делали не меньше 4 лет.
Тут другой аспект, вот делают они игру 7-8 лет, или 10. К моменту релиза игра уже морально устаревает, те же видеокарты теперь выпускают серию раз в 2-3 года. А потом начинается тут рт не такой, тут его нет, тут мыло и тд. А как этому всему быть если игра и её движок заложено 10 лет назад. Потом начинается переход на другой движок (привет ждалкеру) полировка и тд. Видимо с этим увольнения и связаны , теперь используя нейросети и убрав балласт они ускорят производство видеоигр. Иначе просто никак
Можете не публиковать новости по этой игре, в неё никто не будет играть как прежде. Они 8 лет еще будут делать контент по ней.