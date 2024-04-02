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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 659 оценок

Игроки Helldivers 2 начали замечать в небе гигантские замаскированные корабли

butcher69
Новости

Последние несколько недель игроки Helldivers 2 плодотворно проводили время, неся геноцид и демократию механической расе Автоматонов. Кульминацией всего этого стал приказ сплотиться и отбить кошмарную планету Малевелон Крик.

Но среди лазерного огня и тумана некоторым игрокам удалось посмотреть вверх и обнаружить, что в небе что-то не так. Пользователь infinity__cube поделился этим наблюдением с товарищами по Helldivers, и многие с ужасом рассказали, что тоже видят фигуры там, где их не должно быть:

Helldivers известна тем, что авторы любят добавлять в игру новый контент и молчать при этом — знаменитый случай, когда игроки заметили летающих жуков, а авторы отрицали их существование. В данном случае интересной деталью является то, как много игроков, похоже, сталкиваются с этими ужасными надвигающимися фигурами, причем свидетели смело заявляют о себе.

Что касается теории о том, что происходит на Супер-Земле, то здесь есть несколько моментов:

  • Мы никогда раньше не были так глубоко на территории Автоматонов — может быть, мы видим их собственные командные корабли?
  • Во вселенной существует третья сторона (в настоящее время отсутствующая в Helldivers 2), которая известна тем, что обладает технологией маскировки.
  • Может, это просто глюк дисплея?

На данный момент остается только продолжать борьбу с механизированной угрозой - до тех пор, пока командование Супер-Земли не подтвердит существование или угрозу, которую могут представлять эти не совсем реальные звездолеты.

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