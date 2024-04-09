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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 723 оценки

Кооперативный шутер Helldivers 2 продолжает удерживать лидерство в свежем чарте Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 2 по 9 апреля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Helldivers 2 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж и не похоже, что кооперативный шутер сдаст свои позиции в ближайшее время. Выход третьего сезона в Call of Duty позволил шутеру вернуться в тройку лидеров.

Horizon Forbidden West: Complete Edition уже вылетела из топ-10, а за ней спешит Dragon's Dogma 2. Последняя получила дурную славу из-за плохой оптимизации, и, судя по всему, Capcom не торопится исправлять эту ситуацию. Прошло уже три недели после выхода, а пользователи так и не увидели полноценных обновлений, направленных на улучшение производительности.

  1. Helldivers 2
  2. Steam Deck
  3. Call of Duty
  4. Content Warning
  5. Call of Duty: Modern Warfare 3 - BlackCell (Season 3)
  6. Cyberpunk 2077
  7. The Elder Scrolls Online
  8. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  9. Baldur's Gate 3
  10. Dragon's Dogma 2
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Et_alietum

"заебавшая всех шутка про демократию"

-3