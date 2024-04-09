Кооперативный шутер Helldivers 2 продолжает удерживать лидерство в свежем чарте Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 2 по 9 апреля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Helldivers 2 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж и не похоже, что кооперативный шутер сдаст свои позиции в ближайшее время. Выход третьего сезона в Call of Duty позволил шутеру вернуться в тройку лидеров.
Horizon Forbidden West: Complete Edition уже вылетела из топ-10, а за ней спешит Dragon's Dogma 2. Последняя получила дурную славу из-за плохой оптимизации, и, судя по всему, Capcom не торопится исправлять эту ситуацию. Прошло уже три недели после выхода, а пользователи так и не увидели полноценных обновлений, направленных на улучшение производительности.
- Helldivers 2
- Steam Deck
- Call of Duty
- Content Warning
- Call of Duty: Modern Warfare 3 - BlackCell (Season 3)
- Cyberpunk 2077
- The Elder Scrolls Online
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Baldur's Gate 3
- Dragon's Dogma 2
"заебавшая всех шутка про демократию"