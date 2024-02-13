на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.1 108 оценок

Кооперативный шутер Helldivers 2 сравнили на ПК и PS5

butcher69
Новости

Шутер от третьего лица Helldivers 2 от Sony Interactive Entertainment и Arrowhead Game Studios уже доступен на PS5 и PC, и если вы хотите узнать, чем отличаются эти платформы, читайте дальше.

Helldivers 2 предлагает два графических режима на PS5 - "Качество" и "Производительность". В плане настроек оба режима дают схожие впечатления, а разница в основном сводится к качеству теней и окклюзии окружения. Между тем версия для ПК предлагает наилучшие графические возможности благодаря более высоким настройкам качества.

Что касается качества изображения, то в PS5-версии Helldivers 2 динамическое разрешение в режиме качества нацелено на 4K (2160p), но обычно оно составляет 1800p. В режиме производительности игра также работает с динамическим разрешением, которое обычно составляет 1080p. На мощных системах версия для ПК может работать с родным разрешением 4K и обеспечивать значительно более высокое качество изображения.

Что касается производительности, то в PS5-версии Helldivers 2 частота кадров в режиме качества составляет 30 fps. В режиме производительности консоли нацелены на частоту кадров 60 fps. По большей части игра способна поддерживать заданную частоту кадров в обоих режимах. Однако при высокой активности на экране наблюдаются провалы в производительности. В то же время версия для ПК способна поддерживать более высокую частоту кадров и обеспечивает более отзывчивый игровой процесс.

В целом, как и следовало ожидать, версия Helldivers 2 для ПК способна обеспечить более качественный игровой процесс, чем версия для PS5.

Helldivers 2 является продолжением игры Helldivers 2015 года, которая представляла собой кооперативный шутер с видом сверху вниз. Игра была выпущена для PlayStation 5 и Windows 8 февраля 2024 года.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ЮрийSport

Кто подскажет, какое надо железо на ПК чтобы картинка была похожая как на PS5 выставить режим Производительность?

0
MythicalTiernan

Ryzen 7 2700, RTX 3060, 16 гигов оперативки, SSD лучше M2

Это аналог железа Плойки/Бокса, на Ютубе есть тесты сравнения фпс в одинаковом разрешении и качестве картинки

0
ЮрийSport MythicalTiernan

Спасибо за ответ, но как понимаю вы мне дали инфу в целом. Я верю в руки разработчиков, которые могут хорошо оптимизировать игру и выдать отличную картинку на одном железе, это я про ПС5, а на ПК вариантов конфигураций миллион, там им сложнее. Это я к тому, интересует именно оптимизация данной игры, думал может в данном ролике есть такая инфа, на работе, не могу глянуть.

0
spaMER_ID

Как-то резко ps5 в производительности перешёл с 1440р на 1080р. Лет через 5 снова в 900р?

0
Amaterasu322

Я вообще не понимаю этого срача "ПК-Консоли" и глупые стереотипы.
Мне как айтишнику, который целый день сидит за компом, вечером легче в консоль играть. А на выходных можно и в компьютере позалипать с друзьями.
Зачем вгоняться в какие-то рамки и вечно воевать между собой?

0
Crevedk0

так сравнивать нужно на компе по цене консоли

-6
Строков Александр

Лучше по средним характеристикам, чем по цене. Но это все равно, что об стенку горох. Людям не объяснишь, они так и будут верить, что даже ведро на 9ХХ и 10ХХ будет тянуть игру гораздо лучше, чем PS5, когда сами даже будут играть в FHD и не выше

-6
nickSIA

Это не возможно. В разных регионах разные цены.

Можно и такой ценик увидеть.

Спойлер
-1
PlacidFrazer Строков Александр

А зачем что-то доказывать ? Кому-то удобно на консоли играть, а кому-то не жаль денег на мощный пк. Зачем постоянно оправдывать выбор консоли и при этом хейтить пк? Плюс сам себе противоречишь, на пс 5 два режима. 60 кадров 1080p разрешение. И качество 30 кадров 1800p. В онлайн играть в 30 кадров ну такое себе. Так выходит люди на пс 5 тоже играют в fhd.

3
MythicalTiernan PlacidFrazer

Консолота - это упоротые люди, часто вообще не разбирающиеся в железе, это как владелец айфона - купил, включил, пользуюсь как есть. Для меня консоль всегда была чисто для тех, у кого денег на нормальный ПК нет, потому что я не знаю других причин, что бы играть в игры в 30/60 фпс на большом 4к телеке с плавающим разрешением вплоть до 900p, это боль для моих глаз и мозга, про джойстик в шутерах/РПГ/стратегиях я лучше и говорить не буду!

-2
Строков Александр PlacidFrazer

При том, что люди с мощным ПК не орут про превосходство и т.п. Они просто тупо наслаждаются игрой. Орут только те, чьи компы не могут потянуть игры на хотя бы средних настройках, и разрешении выше FHD. Яркий пример - нацист чуть выше моего комментария.
Я вот спокойно играю при 30 кадров и отвращения не испытываю. Это не CS какой-нибудь, или Радуга, что бы выставлять 120+ кадров, а простая кооперативная игра, где лучше насладиться хорошей картинкой

1