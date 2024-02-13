Кооперативный шутер Helldivers 2 сравнили на ПК и PS5

Шутер от третьего лица Helldivers 2 от Sony Interactive Entertainment и Arrowhead Game Studios уже доступен на PS5 и PC, и если вы хотите узнать, чем отличаются эти платформы, читайте дальше.
Helldivers 2 предлагает два графических режима на PS5 - "Качество" и "Производительность". В плане настроек оба режима дают схожие впечатления, а разница в основном сводится к качеству теней и окклюзии окружения. Между тем версия для ПК предлагает наилучшие графические возможности благодаря более высоким настройкам качества.
Что касается качества изображения, то в PS5-версии Helldivers 2 динамическое разрешение в режиме качества нацелено на 4K (2160p), но обычно оно составляет 1800p. В режиме производительности игра также работает с динамическим разрешением, которое обычно составляет 1080p. На мощных системах версия для ПК может работать с родным разрешением 4K и обеспечивать значительно более высокое качество изображения.
Что касается производительности, то в PS5-версии Helldivers 2 частота кадров в режиме качества составляет 30 fps. В режиме производительности консоли нацелены на частоту кадров 60 fps. По большей части игра способна поддерживать заданную частоту кадров в обоих режимах. Однако при высокой активности на экране наблюдаются провалы в производительности. В то же время версия для ПК способна поддерживать более высокую частоту кадров и обеспечивает более отзывчивый игровой процесс.
В целом, как и следовало ожидать, версия Helldivers 2 для ПК способна обеспечить более качественный игровой процесс, чем версия для PS5.
Helldivers 2 является продолжением игры Helldivers 2015 года, которая представляла собой кооперативный шутер с видом сверху вниз. Игра была выпущена для PlayStation 5 и Windows 8 февраля 2024 года.
Кто подскажет, какое надо железо на ПК чтобы картинка была похожая как на PS5 выставить режим Производительность?
Ryzen 7 2700, RTX 3060, 16 гигов оперативки, SSD лучше M2
Это аналог железа Плойки/Бокса, на Ютубе есть тесты сравнения фпс в одинаковом разрешении и качестве картинки
Спасибо за ответ, но как понимаю вы мне дали инфу в целом. Я верю в руки разработчиков, которые могут хорошо оптимизировать игру и выдать отличную картинку на одном железе, это я про ПС5, а на ПК вариантов конфигураций миллион, там им сложнее. Это я к тому, интересует именно оптимизация данной игры, думал может в данном ролике есть такая инфа, на работе, не могу глянуть.
Как-то резко ps5 в производительности перешёл с 1440р на 1080р. Лет через 5 снова в 900р?
Я вообще не понимаю этого срача "ПК-Консоли" и глупые стереотипы.
Мне как айтишнику, который целый день сидит за компом, вечером легче в консоль играть. А на выходных можно и в компьютере позалипать с друзьями.
Зачем вгоняться в какие-то рамки и вечно воевать между собой?
так сравнивать нужно на компе по цене консоли
Лучше по средним характеристикам, чем по цене. Но это все равно, что об стенку горох. Людям не объяснишь, они так и будут верить, что даже ведро на 9ХХ и 10ХХ будет тянуть игру гораздо лучше, чем PS5, когда сами даже будут играть в FHD и не выше
Это не возможно. В разных регионах разные цены.
Можно и такой ценик увидеть.
А зачем что-то доказывать ? Кому-то удобно на консоли играть, а кому-то не жаль денег на мощный пк. Зачем постоянно оправдывать выбор консоли и при этом хейтить пк? Плюс сам себе противоречишь, на пс 5 два режима. 60 кадров 1080p разрешение. И качество 30 кадров 1800p. В онлайн играть в 30 кадров ну такое себе. Так выходит люди на пс 5 тоже играют в fhd.
Консолота - это упоротые люди, часто вообще не разбирающиеся в железе, это как владелец айфона - купил, включил, пользуюсь как есть. Для меня консоль всегда была чисто для тех, у кого денег на нормальный ПК нет, потому что я не знаю других причин, что бы играть в игры в 30/60 фпс на большом 4к телеке с плавающим разрешением вплоть до 900p, это боль для моих глаз и мозга, про джойстик в шутерах/РПГ/стратегиях я лучше и говорить не буду!
При том, что люди с мощным ПК не орут про превосходство и т.п. Они просто тупо наслаждаются игрой. Орут только те, чьи компы не могут потянуть игры на хотя бы средних настройках, и разрешении выше FHD. Яркий пример - нацист чуть выше моего комментария.
Я вот спокойно играю при 30 кадров и отвращения не испытываю. Это не CS какой-нибудь, или Радуга, что бы выставлять 120+ кадров, а простая кооперативная игра, где лучше насладиться хорошей картинкой