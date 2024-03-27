Новый приказ в Helldivers 2 требует от игроков уничтожить всех Автоматонов

Живой сюжет Helldivers 2 стал одним из главных факторов его успеха, и, похоже, кооперативный шутер готов сделать еще один значительный шаг вперед в этом направлении.
Разработчики из Arrowhead Game Studios выпустили новый основной приказ, дающий всем игрокам Helldivers 2 новую миссию, над которой нужно работать - и это большая миссия. Ваша цель - отправиться в сектор Тригон и полностью уничтожить всех Автоматонов.
"Адским Десантникам приказано уничтожить Автоматонов", - гласит приказ майора. Операция "Быстрая разборка" начинается сегодня. Пленные боты раскрыли планы крупномасштабной атаки, что побудило высшее командование отдать приказ об этом оборонительном уничтожении".
Интересно будет посмотреть, как этот приказ повлияет на общий сюжет игры. Не так давно игроки получили приказ полностью уничтожить Терминидов с помощью Термицида. В итоге сообщество Helldivers 2 не выполнило этот важный приказ, но если игрокам удастся выполнить его в этот раз, это может означать, что целая фракция будет исключена из игры.
Впрочем, в последнее время появились слухи о том, что на горизонте маячит третья фракция, так что, возможно, геноцид одной из фракций будет не такой уж плохой идеей.
Приказ на распыление термицида был выполнен же, просто он привел к жвалюции жуков, камон, зачем не верную инфу писать?
Срочно вызываем офицера по пропоганде!
Вброс, задача освободить планету в секторе, а не все сектора выпилить
быстро блин - выпили автоматонов блин (с матом было бы лучше)