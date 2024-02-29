Обнаружен главный враг демократии: один "гейм-мастер" управляет всеми событиями в битве за галактику в Helldivers 2

Ведущий разработчик Helldivers 2 рассказал, что у них есть 'гейм-мастер', который занимается формированием сюжета и происходящими. Сотрудник по имени Джоэл тщательно курирует галактическую войну и добавляет проблемы носителям демократии — Адским Десантникам

Быть игроком Helldivers 2 - это американские горки эмоций. Различных взлетов и падений, связанных с войной против Автоматонов и Терманидов, достаточно, чтобы любой адский десантник почувствовал себя одиноким в космосе. И за всем этим стоит один человек. Как заявил создатель контента Mischief, "Бог существует, и зовут его Джоэл".

В интервью PC Gamer генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестадт рассказал несколько интригующих подробностей о том, как авторы управляют Helldivers 2. Главным из них является раскрытие единой идеи по имени Джоэл, который функционирует как своего рода межгалактический мастер подземелий.

Команда, создавшая Helldivers 2 хотела смоделировать игру на основе интерактивного и совместного стиля повествования Dungeons & Dragons.

У нас есть человек с должностью "гейм-мастер". У нас есть множество систем, встроенных в игру, где он имеет большой контроль над игровым процессом. Это то, что мы постоянно развиваем в зависимости от того, что происходит в игре.

Это варьируется от таких вещей, как усиление врагов, когда игрокам слишком легко, до создания на лету повествовательных событий в ответ на действия игрока. Сейчас Arrowhead рассматривает не только действия игроков, но и их перспективы.

Он неоднократно вмешивался в игровой процесс и выдавал роботам массовые подкрепления, чтобы игроки не могли взять планету слишком быстро. Именно Джоэл в ответе за внезапные атаки роботов, случившиеся после дней затишья. Ради войны с человечеством и демократией этот сотрудник даже готов вставать среди ночи для реализации своих новых и коварных планов.

Захватывающая перспектива — подумать о том, как Helldivers 2 будет развиваться и как будет эволюционировать ее повествование со временем, пока Arrowhead совершенствует эту формулу.