Патч 1.000.13 для Helldivers 2 улучшает скорость входа в систему на PS5, решает проблему суперкредитов и многое другое

Arrowhead Game Studios выпустила новый патч Helldivers 2 (версия 1.000.13), который улучшает скорость входа в систему на PlayStation 5 и многое другое.
Сегодняшнее обновление не только повышает скорость входа в систему на PlayStation 5, но также должно уменьшить количество сообщений об ошибках на консоли Sony. Кроме того, этот новый патч устраняет проблему, из-за которой суперкредиты не отображались после их сбора или покупки. Кроме того, этот патч обеспечивает правильную поддержку клавиатур AZERTY, позволяя повторно использовать ярлыки HUD корабля. Обновление также содержит несколько проблем, связанных с AFK-киком, на обеих платформах. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Helldivers 2 теперь доступна по всему миру для ПК и PlayStation 5. Как уже говорилось ранее на этой неделе, с момента ее глобального запуска в начале этого месяца уже было продано более 3 миллионов копий игры — что, безусловно, впечатляет.