Продажи Helldivers 2 достигли 3 миллионов копий

Всего две недели назад генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт подтвердил, что Helldivers 2 уже удалось достичь миллиона продаж и что игра «превосходит первоначальные оценки». Что ж, что продажи Helldivers 2 не замедляются, ведь игра, похоже, уже достигла отметки в три миллиона копий.
Это еще раз подтвердил Пилестедт в ответ на твит.
Имейте в виду, смайлик направлен «вверх», что, как предполагается, означает, что общее количество даже превышает три миллиона.
В дополнение к этому Пилестедт также подтвердил, что текущее ограничение количества одновременных игроков на серверах Helldivers 2 составляет 800 000, и да, это касается как PS5, так и ПК вместе взятых, учитывая, что игра использует общие серверы для обеих платформ.
Теперь, когда серверы работают, Arrowhead может сосредоточиться на улучшениях игры. Мало того, Пилестедт также сообщил, что в игре ожидаются «захватывающие события». Будем надеяться, что они включают в себя обещанных новых врагов, биомы и многое другое, которые будут доступны всем игрокам бесплатно.