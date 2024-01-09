Представлен трейлер особенностей ПК-версии Helldivers 2 - кроссплей с PS5 и системные требования

Издательство Sony Interactive Entertainment и компания-разработчик Arrowhead Game Studios выпустили новый трейлер игры Helldivers II, рассказывающий об особенностях ПК-версиии, а также объявили системные спецификации и подтвердили, что игра будет поддерживать кросс-игру с версией для PlayStation 5.
Что касается системных требований, то для игры в 4к вам понадобится NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 7900 XTX и процессоры Intel Core i5-12600K (или AMD Ryzen 7 5800X3D) с 16 ГБ оперативной памяти. Для "средних" настроек в 1080p вам помогут NVIDIA GeForce GTX 2060 (или AMD Radeon RX 6600 XT) и Intel Core i7-9700K (или AMD Ryzen 7 3700X). При всем при этом, игра займет 100ГБ на ваших жестких дисках.
Похоже, что перенос даты выхода не подтвердился, и игра по прежнему планируется к релизу 8 февраля.
хочется именно игровой геймплей посмотреть
геймплей разве бывает неигровым)?
хрень какая то типа смесь стырфильд с вархаммером чтоль
Говорят 1 часть была ОГОНЬ, но там и вид сверху. Обычная кооперативная игра. До "гениальности" стаРфилда далеко.