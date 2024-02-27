Продажи Helldivers 2 в США за вторую неделю выросли более чем в два раза

Можно с уверенностью сказать, что ни Sony, ни разработчик Arrowhead Game Studios даже в самых смелых мечтах не могли предположить, что Helldivers 2 будет пользоваться таким успехом, как сейчас. Несмотря на проблемы с серверами и постоянные неполадки со связью, которые только сейчас начали ослабевать, кооперативный шутер собрал внушительную аудиторию игроков.
Более того, его продажи только растут по мере удаления от запуска, а сарафанное радио продолжает набирать обороты. В своем Twitter аналитик Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) недавно сообщил, что совокупные физические и цифровые долларовые продажи Helldivers 2 в США (т.е. доход от продажи единиц продукции) на второй неделе продаж более чем в два раза превысили показатели первой недели.
Подобный случай, мягко говоря, довольно редок. По словам Пискателлы, "обратные спады - редкость, а такой большой скачок на второй неделе - тем более, особенно вне праздничных дней".
Helldivers 2 пользуется подобным успехом и в других регионах. Например, в Великобритании продажи игры растут неделю за неделей на протяжении последних двух недель. Недавно генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт предположил, что игра разошлась по всему миру тиражом не менее трех миллионов копий.
Это хорошо,но баги остались,плюс контента б нового