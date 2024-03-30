Разработчики Helldivers 2 получили письмо от самого Алана Уэйка

Разработчик Helldivers 2 компания Arrowhead Game Studios недавно получила подарочную посылку от разработчика Alan Wake 2 и Control компании Remedy Entertainment, а в ней оказалось письмо, написанное самим Аланом Уэйком.
Это увлекательное чтение, представляющее собой персонажную смесь истории двух игровых миров, пропущенную через личность одного из самых культовых писателей в игровой индустрии и сдобренную событиями сегодняшнего дня.
Ниже вы можете увидеть полное изложение Аланом Уэйком истории Helldivers 2, в которой он рассказывает о том, кто такие блюстители спокойствия в другой галактике:
"Я слышал о них раньше. Хеллдайверы.
Защитники свободы по всей галактике. Вестники божественного правосудия, словно клинок чистого сияющего света в мире, полном тьмы.
Так они сами себе говорили.
Их праведный крестовый поход распространялся как лесной пожар, завоевывая тысячи и миллионы последователей. Но для последователей все было проще. Игроки в игре, ищущие развлечений.
То, чего добились Хеллдайверы, вдохновляло и впечатляло. Даже в Темном месте такой подвиг потребовал бы потрясающего планирования и мастерства.
Примите мои поздравления.
Пусть управляемая демократия распространится по всей галактике".
Похоже, что Remedy Entertainment просто хотела поздравить команду Helldivers 2 с успехом - а также упомянуть о возможном существовании этих стражей порядка в своей классической вселенной.
Впрочем, не стоит торопить события. Это не означает, что между двумя этими играми будет кроссовер или что контент из Alan Wake каким-то образом окажется в онлайновом мультиплеере. И хотя письмо выполнено в том же стиле, что и у писателя [Алана Уэйка], пока не известно, действительно ли письмо, полученное в Arrowhead Game Studios, было подписано Сэмом Лейком.
Клоуны из ремеди уже не знают, как свой мусор прорекламить
это "мусор" один из немногих релизов, которые я прошел с удовольствием до конца в 23 году