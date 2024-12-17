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об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 1 293 оценки

Слух: для Helldivers 2 готовят кроссовер с серией Killzone

butcher69
Новости

В сообществе игроков Helldivers 2 обсуждается утечка, намекающая на кроссовер с легендарной серией Killzone. Данные раскрыл датамайнер Iron_S1ghts, который ранее обнаружил информацию о фракции Иллюминатов. Новое дополнение, по его словам, называется Righteous Revenants Warbond и добавит в игру броню и оружие из Killzone.

Согласно утечке, в игре появятся два комплекта брони:

  • AC-1 Dutiful: пассивная защита от огня, газа, кислоты и электричества (50%).
  • AC-2 Obedient: аналогичные способности, но с меньшей защитой в обмен на ускорение движения и восстановления выносливости.

Дизайн брони повторяет ключевые черты Killzone, включая противогазы и красные глаза, что удачно вписывается в мрачный стиль Helldivers 2.

Официальных подтверждений от Arrowhead или PlayStation пока нет, но тематика двух игр действительно перекликается.

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