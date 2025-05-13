Супер-Землю атаковали Иллюминаты: для Helldivers 2 вышло масштабное контентное обновление

В Helldivers 2 стартовало крупнейшее сюжетное событие — Galactic Emergency, радикально меняющее правила игры. Это масштабный апдейт, который поднимает уровень сложности и открывает доступ к редким наградам для самых стойких защитников Супер-Земли.

Главное нововведение — усиленные враги и новые угрозы: теперь игрокам предстоит сразиться с агрессивными и смертоносными юнитами Stingray, Fleshmob и Crescent Overseer. Бои стали жёстче, тактики — сложнее, а любая ошибка может стоить команде победы. Кроме того, появились особые боссы, требующие командной слаженности и стратегического подхода.

Для тех, кто готов к вызову, приготовлены уникальные награды — эксклюзивное оружие и броня, значки, эмблемы и редкие костюмы для скафандров. Также повышены награды за выполнение миссий.

Событие временное, а значит — времени на его прохождение немного. В игре появились особые миссии и кооперативные испытания, а также редкие ресурсы. Важно обновить игру до актуальной версии и принять участие в новых заданиях.

Разработчики добавили систему кастомизации оружия — теперь можно настраивать обвесы и скины, а магазин открыт без ротаций, с доступом ко всем предметам. Даже транспорт получил раскраски из предыдущих батлпассов.