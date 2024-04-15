В Helldivers 2 может появиться оружие ближнего боя

Helldivers 2 - это шутер от третьего лица, с акцентом на "стрелять". Основной упор в игре делается на дальнобойные орудия, но команда разработчиков не исключает возможности появления оружия ближнего боя. Более того, игроки просят о нем на канале Discord.
Один из пользователей поинтересовался, возможно ли еще появление оружия ближнего боя и красок для брони, поскольку ни о том, ни о другом не было никаких обновлений уже месяц. 'А что случилось? Ну, прошел месяц, а не год", - ответил комьюнити-менеджер Twinbeard с подмигивающим эмодзи на лице.
"Все еще может случиться. Как вы знаете, последний месяц мы были очень заняты", - продолжил он, вероятно, имея в виду недавнее обновление, которое уже добавило некоторые дополнения. В любом случае, оружие ближнего боя "все еще возможно".
Если говорить об оружии, то у игроков есть много пожеланий, и не только по оружию ближнего боя. Например, Десантники хотели бы иметь возможность свободно менять внешний вид своего оружия, но было подтверждено, что в Helldivers 2 не будет трансмогрификации: для геймдиректора это не имеет смысла, но игроки с этим не согласны.
???
Странно что его не было. Так как враги очень любят близкие знакомства
Я бы не отказался от боевого знамени Супер-Земли
Ляяяя. Хватит уже каждый пук постить.
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