В Helldivers 2 никогда не добавят PvP-режим или его элементы

Динамичный шутер Helldivers 2 от разработчиков из студии Arrowhead Game запустился всего неделю назад и стал одним из немногих удачных релизов этого года. Проект мгновенно обзавелся огромной фанатской базой, которая уже натерпелась увидеть обновления с новым контентом для игры. Авторы шутера поспешили унять пыл особо пытливых фанатов, жаждущих перестрелок друг с другом. В Helldivers 2 никогда не появится PvP-режим, заверили в Arrowhead Game.
Решение студии Arrowhead Game отказаться от PvP-составляющей решил прокомментировать генеральный директор Йохан Пилестедт. По его словам, подобные режимы рискуют сильно навредить дружному сообществу и идут в разрез с общей концепцией Helldivers 2. Команда разработчиков отказалась от PvP-режимов из-за опасения появления токсичных геймеров.
Мы никогда не добавим PvP-режим! Это делается для того, чтобы уменьшить количество токсичных элементов в сообществе. Мы хотим, чтобы в игре царила атмосфера поддержки, веселья и чтобы все мы сражались на одной стороне!
— заявил Йохан Пилестедт, генеральный директор Arrowhead Game.
Пилестедт отметил, что все поклонники перестрелок с игроками могут обратить внимание на другие игры. В частности он упомянул Escape from Tarkov и Call of Duty, каждая из которых по-своему интерпретирует возможности для PvP. Также разработчик добавил, что команда Arrowhead Game стремится превратить Helldivers 2 в долгоиграющую и успешную игру, поэтому они сосредоточатся на игре, где можно весело и интересно проводить время в компании товарищей.
какой там пвп, отрывайте руки людям, которые каждые 2 минуты кидают мины и артобстрелы под тебя
Соглашусь,или к примеру которые в перёд бегут и подыхают
Это не самое страшное, вот минометы... ох уж эти люди с минометами, которые их ставят в самой гуще сражения.
И слава богу. пусть лучше игру развивают и контент новый добавляют. А пвп шутеров и так навалом.
Я за игрой не следил и не знаю.что это но думал это сюжет+мультиплеерная пвп пострелушка