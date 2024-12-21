Разработчики Heroes Olden Era изменили эффекты крови

Разработчики новых Heroes of Might And MAgic из студии Unrozen прислушались к отзывам игроков и исправили эффекты крови которые можно наблюдать при попадании по юнитам. Теперь в зависимости от разновидностей существ при ударах по ним падают не только различные типы крови, но так же кости или механические детали, что можно увидеть на представленном видео.
Напомним, что ранее студия Unrozen анонсировала новую часть серии и ведет активную разработку, выход игры в раннем доступе запланирован на 2 квартал 2025 года.
Они мне нравятся всё больше и больше (команда разработчиков), так же смотрю там механизмы какие-то, может это секретная фракция, как в фанатском дополнении к 3 героям
блин ну стилистику бы поменяли лучше,реально юниты будто в мобилке
Хорошо, но все таки графон и города надо явно менять.