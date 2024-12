Разработчики Heroes Olden Era изменили эффекты крови

Разработчики новых Heroes of Might And MAgic из студии Unrozen прислушались к отзывам игроков и исправили эффекты крови которые можно наблюдать при попадании по юнитам. Теперь в зависимости от разновидностей существ при ударах по ним падают не только различные типы крови, но так же кости или механические детали, что можно увидеть на представленном видео.

Напомним, что ранее студия Unrozen анонсировала новую часть серии и ведет активную разработку, выход игры в раннем доступе запланирован на 2 квартал 2025 года.