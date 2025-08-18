Разработчики Olden Era представили экран главного меню

Студия Unfrozen представила видео с изображением главного меню для грядущей игры Heroes Olden Era.

Продолжая работу над выпуском игры в раннем доступе, разработчики хотят дать нам представление о том, что нас ждет, когда мы запустим игру, как только она станет доступна.

Так же представлено видео аванпостов - объекты на карте, захватив которые можно построить город подходящей фракции.

Релиз игры намечен на конец 2025 года.