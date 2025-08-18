ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 4-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 234 оценки

Разработчики Olden Era представили экран главного меню

Talendor3 Talendor3

Студия Unfrozen представила видео с изображением главного меню для грядущей игры Heroes Olden Era.

Продолжая работу над выпуском игры в раннем доступе, разработчики хотят дать нам представление о том, что нас ждет, когда мы запустим игру, как только она станет доступна.

Так же представлено видео аванпостов - объекты на карте, захватив которые можно построить город подходящей фракции.

Релиз игры намечен на конец 2025 года.

25
14
Комментарии: 14
Alex40001

че у дебилушек своего мнения и по менюшке нет? немощь е**ная

14
hpi

Жри таблетки. Ты очень агрессивно себя ведёшь.

10
Alex40001 hpi

они игру сами не делают фантиков запрягли чтобы они им 9999 правок на г*внокод сделали

не говоря уже о всратом визуале

6
hpi Alex40001

Ну они так видят. Игру пилят значит деньги дают. Большинство значит устраивает.

2
Юрий Пенкин

а чё музыка в меню из вонючих пятых героев?

5
KnDiman

Чем тебя 5-е герои не устраивают, отличная игрушка была?

3
TheRoyalAegis

Ну, потому что новую сочинить трудно, а взять старую легко)

Кей Овальд

Простенько, но красивенько. Если чёткости накатить. Музыка шикарна, прям герои.

И уберите уже этот всратый эффект DoF! Он всегда только портит!

1
A E

класс
давайте уже игру!

1
saa0891
На Властелин колец похоже.

nasmeshnick1

Мне интересно почему игроки это хавают и играют, они походу забыли на чем они выросли и готовы жрать данные второсортные игры

ZackSnyder

привет 5ые герои.

sa1958

Что то фигню какую то показали.