Разработчики Olden Era представили экран главного меню

Студия Unfrozen представила видео с изображением главного меню для грядущей игры Heroes Olden Era.
Продолжая работу над выпуском игры в раннем доступе, разработчики хотят дать нам представление о том, что нас ждет, когда мы запустим игру, как только она станет доступна.
Так же представлено видео аванпостов - объекты на карте, захватив которые можно построить город подходящей фракции.
Релиз игры намечен на конец 2025 года.
че у дебилушек своего мнения и по менюшке нет? немощь е**ная
Жри таблетки. Ты очень агрессивно себя ведёшь.
они игру сами не делают фантиков запрягли чтобы они им 9999 правок на г*внокод сделали
не говоря уже о всратом визуале
Ну они так видят. Игру пилят значит деньги дают. Большинство значит устраивает.
а чё музыка в меню из вонючих пятых героев?
Чем тебя 5-е герои не устраивают, отличная игрушка была?
Ну, потому что новую сочинить трудно, а взять старую легко)
Простенько, но красивенько. Если чёткости накатить. Музыка шикарна, прям герои.
И уберите уже этот всратый эффект DoF! Он всегда только портит!
класс
давайте уже игру!
На Властелин колец похоже.
Мне интересно почему игроки это хавают и играют, они походу забыли на чем они выросли и готовы жрать данные второсортные игры
привет 5ые герои.
Что то фигню какую то показали.