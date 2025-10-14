Началась открытая бета Heroes of Newerth: Reborn

Теперь любой желающий сможет опробовать игру до официального релиза.

Сегодня команда разработчиков из Kongor Studios сообщили об успешном завершении закрытого бета-тестирования MOBA Heroes of Newerth: Reborn, а также объявили, что с сегодняшнего дня любой желающий может опробовать игру в рамках открытого бета-тестирования.

По словам разработчиков, сейчас им потребуется как можно больше игроков, что бы те помогли с тестированием игры перед ее релизом в декабре. Правда, команда не исключает вероятности того, что релиз может быть перенесен на 1 квартал 2026. Также стоит отметить, что в ОБТ доступно порядка 80 героев, а функционал игры временно ограничен.

Кроме того, за участие в ОБТ выдадут несколько наград:

Скин Sachi Swiftblade;

Курьер - Kongor;

Эмоцию “Get Planted”;

500 HoN Tickets.

Данные награды станут доступны на аккаунтах игроков после релиза игры.

Что бы получить доступ к ОБТ, следуйте инструкции ниже.

Запустить лаунчер Project Kongor c официального сайта игры; Зарегестрироватся/войти в учетные записи Juvio (cлева) и Project Kongor (справа); Обьеденив аккаунты - запустить HoN: Reborn.

Напоминаем вам, что Heroes of Newerth: Reborn представляет собой перезапуск оригинальной Heroes of Newerth, сервера которой были закрыты в 2022 году. Heroes of Newerth: Reborn предложит игрокам обновленную графику, лучшую отзывчивость, улучшенный матч-мейкинг, турниры с призовыми, а распространятся игра будет по модели Free2Play.