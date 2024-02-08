Для Heroes of the Storm вышло обновление 55.4a

MOBA-стратегия от студии Blizzard, ранее известная под такими названиями, как Blizzard Dota и Blizzard All-Stars. В игре присутствуют множество героев из игр компании Blizzard, которые разделены классы такие, как убийцы, герои поддержки и специалисты. У каждого есть свои слабые и сильные стороны, найдите свою роль и объединитесь с командой для выполнения задачи на карте, которое поможет вам выиграть сражение. Играйте в одиночку, со случайно подобранными игроками или с вашими друзьями; против ИИ или других игроков; в рейтинговых играх или просто для удовольствия.