Для Heroes of the Storm вышло обновление 55.4a

Для Heroes of the Storm вышло обновление под порядковым номером 55.4a, в котором был затронут слегка баланс, а также исправлено внушительное количество багов. С детльным списком изменений вы можете ознакомится ниже.
Общее
- Теперь отображается количество опыта, который получает противник при убийстве героя. Всплывает в виде фиолетового текста для игрока, чьего героя убили.
Изменения баланса
Герои
- Ли ЛиБазовое количество здоровья, которое восполняет «Кувшин тысячи кружек», увеличено с 66 до 75 ед.
- МедивВремя действия «Магического доспеха» увеличено с 4 до 5 сек.
Бонус от «Магического доспеха» увеличен с 30 до 40 ед. брони.
- НоваБонус к восполнению маны от «Улучшенной маскировки» увеличен с 3 до 6 ед.
Время действия «Бронебойных пуль» увеличено с 3 до 4 сек.
Исправления
Общее
- Исправлена неполадка, связанная с расположением элементов интерфейса на экране выбора героя.
- Исправлена неполадка, в результате которой щиты не отображались в данных о гибели корректным образом.
- Исправлена неполадка, в результате которой геллитроны и гноллы ослабляли броню противников до того, как успевали нанести урон.
- Исправлена неполадка, в результате которой для героев с нестандартными атакующими способностями воспроизводилась неправильная анимация подтверждения действий. У некоторых героев при передвижении появлялась красная стрелочка вместо зеленой.
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было увидеть противников в ближайших к месту смерти кустах.
- Исправлена неполадка, в результате которой способности, которые относятся к игрокам, продолжали восстанавливаться после уничтожения цитадели.
- Исправлена неполадка, в результате которой индикатор-предупреждение продолжал отображался для наемников-саперов даже после того, как они совершали атаку.
- Исправлена неполадка, в результате которой счетчик событий в отчете о гибели обновлялся для всех игроков, когда один из них получал новый отчет.
Карты
- Бухта ЧерносердаДля сундуков теперь отмечается, куда упадет монетка. Предупреждение появляется, когда монетка уже находится в воздухе.
- Затерянный гротИсправлена неполадка, в результате которой существа давали герою 1 ед. опыта, если он находился рядом в момент их смерти.
Герои
Абатур
- Эффекты «Чудовищной мутации» теперь относятся к задачам героев. Игроки теперь смогут видеть количество эффектов мутации в статистике, а при накоплении максимального количества будет появляться значок выполненного задания.
- Неуязвимые противники больше не активируют «Токсичное гнездо».
Аларак
- Исправлена неполадка, в результате которой «Разряд молнии» отображался некорректно на большом расстоянии.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Последняя насмешка» восстанавливала здоровье, если герой находился под действием эффектов, возвращающих часть урона заклинаний в виде здоровья (вроде «Суперстимулятора» Аны).
Ана
- Исправлена неполадка, в результате которой «Глаз Гора» поражал неуязвимых героев.
Андуин
- Меч «Божественной звезды» больше не уничтожается, когда герой покидает базу после начала матча.
- Исправлена неполадка, в результате которой при использовании таланта «Пронизывающий свет» первое попадание «Воздаяния» засчитывалось как второе.
Ануб'арак
- Действие всех модификаторов урона теперь распространяется на урон «Пылающих жуков».
- Во время передвижения на игрушечном поезде больше нельзя использовать «Рой саранчи».
- Анимация отмены «Прочных щитов» теперь больше похожа на аналогичные эффекты.
Артанис
- Исправлена неполадка, в результате которой «Ликвидация цели» наносила двойной урон.
- Исправлена неполадка, в результате которой талант «Убийца титанов» позволял наносить урон неуязвимым противникам, если его срабатывание вызывали «Парные клинки».
- Обновлены графические эффекты энергетической брони.
Артас
- Прибавка к исцелению от «Легиона Нордскола» теперь суммируется.
- Добавлена анимация блока для «Изморози».
Ауриэль
- Исправлена неполадка, в результате которой «Опаляющий свет» не давал энергию при атаках по защищенным противникам.
Азмодан
- «Бомбардировка» больше не будет поражать неактивных наемников, если не атаковать неактивного наемника изначально.
- Исправлена неполадка, в результате которой демоны-воины Азмодана оставляли бесконечные графические эффекты огня, если их убивали в момент появления.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Пучина греха» оставляла метки на месте смерти.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Сфера разрушения» не накапливала эффекты при убийстве воинов, находящихся под действием «Одержимости».
- Больше нельзя применить «Пучину греха», если она уже активна.
Блэйз
- Исправлена неполадка, в результате которой Блэйз наносил больше урона противникам, которых поражали «Струи пламени» другого Блэйза.
Светик
- Исправлена неполадка, в результате которой «Фазовый сдвиг» применялся к предыдущей цели.
Мясник
- Исправлена неполадка, в результате которой куски «Свежего мяса» появлялись после гибели воинов, находящихся под действием «Одержимости».
Кассия
- Анимация отмены «Прочных щитов» теперь больше похожа на аналогичные эффекты.
Чэнь
- Исправлена неполадка, в результате которой «Пошатывание» восстанавливало здоровье, если герой находился под действием эффектов, возвращающих часть урона заклинаний в виде здоровья (вроде «Суперстимулятора» Аны).
Чо'Галл
- Исправлена неполадка, в результате которой «Яростное восстановление» некорректно отображалось в данных о гибели.
Смертокрыл
- Добавлено закрепление камеры для «Раскатистого рева».
Декард
- Исправлена неполадка, в результате которой прибавка к урону от «Древнего благословения» не увеличивалась вместе с уровнем цели, если она переходила на следующий уровень во время действия таланта.
- В список ключевых слов для поиска добавлено «Зелье» (Potion).
Дехака
- Обновлены графические эффекты энергетической брони.
D.Va
- Исправлена неполадка, в результате которой «Жидкий хладагент» некорректно обновлял фонтан в режиме ARAM.
- Исправлена неполадка, вызывавшая срабатывание таланта «Крайнее средство» после взрыва мехи.
- «Микроракеты» больше не атакуют неуязвимых противников.
- В режиме пилота теперь виден заряд «Самоуничтожения».
E.T.C.
- После применения «Крауд-серфера» количество восполненной маны теперь отображается в виде всплывающего текста.
Фалстад
- Исправлена неполадка, в результате которой предупредительная метка «Полета» не отображалась после выбора эпического транспорта.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Стабильный ветер» поражал неуязвимые цели.
Гаррош
- Бонус «Непревзойденной силы» теперь суммируется.
Газлоу
- Исправлена неполадка, в результате которой бонусы союзников не сокращали время восстановления «Заряда взрыводия».
Гэндзи
- Исправлена неполадка, в результате которой для «Удара в сердце» не отображался будущий урон.
- После применения «Молниеносного удара» количество возвращенной маны теперь отображается в виде всплывающего текста.
- Обновлены графические эффекты энергетической брони.
Хандзо
- Текст «ПРОМАХ!» будет отображаться при применении способности «Слишком просто» во время действия ослепления.
Дробитель
- Исправлена неполадка, в результате которой эффект «Дикого дробления» отображался, пока видно Дробителя.
Империй
- Исправлена неполадка, в результате которой рост Светик и Фалстада менялся, когда «Небесный рывок» оглушал их и как минимум еще одного героя.
Джайна
- «Ледяные стрелы» элементаля воды теперь будут действовать так же, как «Ледяные стрелы» самой Джайны.
Крысавчик
- «Заводная челюсть» теперь будет гоняться за неуязвимыми противниками (но не сможет их поймать).
- Исправлена неполадка, в результате которой «Заводная челюсть» применялась к капканам во время их взведения.
Керриган
- Исправлена неполадка, в результате которой «Отточенные клинки» накапливали эффекты при убийстве воинов, находящихся под действием «Одержимости».
- В список ключевых слов для поиска добавлено «Заражение» (Infested).
Леорик
- Количество маны, которое возвращает «Удар мертвеца», теперь отображается как критический удар.
Ли-Мин
- Исправлена неполадка, связанная с взаимодействием «Самонаводящихся стрел» и «Мощного доспеха» и возникавшая, пока «Магические стрелы» были в полете.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Мощный доспех» давал несколько эффектов за одно применение «Магических стрел».
Лусио
- Исправлена неполадка, в результате которой щиты «Звукового барьера» не теряли прочность, если выбрать «Боссу-нову», пока цель прикрыта щитом.
Лунара
- Исправлена неполадка, в результате которой «Расщепленное копье» отображалось некорректно, если применялось во время ослепления или против уклоняющихся противников.
- «Расщепленное копье» больше не будет поражать неактивных наемников, если не атаковать неактивного наемника изначально.
Майев
- Первый рикошет «Реликвии Наиши» теперь может перескакивать к неактивным наемникам, если атаковать неактивного наемника изначально.
Мал'Ганис
- В список ключевых слов для поиска добавлено «Вампир» (Vampire).
Медив
- Способности союзников теперь не могут выбрать в качестве цели «Портал» Медива. (В число этих способностей входит, например, «Исцеляющий скачок» Светик).
Мэй
- Исправлена неполадка, в результате которой «Снежное сияние» не получало бонус от «Снежного кома» в полном объеме.
Мефисто
- Исправлена неполадка, в результате которой «Невыразимый ужас» на время прекращал действовать, если цель отбрасывали.
Мурчаль
- Строения больше не убивают яйцо, созданное при применении «Охоты за яйцами», с одного удара.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Рыбное дело» накапливало эффекты при убийстве воинов, находящихся под действием «Одержимости».
Назибо
- Исправлена неполадка, в результате которой «Ритуал вуду» накапливал эффекты, при убийстве воинов, находящихся под действием «Одержимости».
Нова
- Исправлена неполадка, в результате которой индикаторы здоровья голографических двойников показывали неправильные значения после утраты защиты.
Орфея
- Исправлена неполадка, в результате которой «Неутолимый голод» накапливал эффекты при убийстве воинов, находящихся под действием «Одержимости».
- Исправлена неполадка, в результате которой «Вальс теней» восстанавливал ману несколько раз за применение.
Пробиус
- Исправлена неполадка, в результате которой воины, находящиеся под действием «Одержимости», оставляли минералы.
- В список ключевых слов для поиска добавлено «Строитель» (Builder).
Кахира
- Обновлены графические эффекты энергетической брони.
Рагнарос
- Исправлена неполадка, в результате которой талант «Ненасытный Сульфурас» накапливал эффекты при убийстве воинов, находящихся под действием «Одержимости».
- Обновлены графические эффекты энергетической брони.
Рейнор
- Талант «Выполняйте приказы» теперь отображается в данных о гибели вместе с применением «Гипериона».
Регар
- Улучшена статистика о гибели для таланта «Звериный голод».
Самуро
- «Мираж» теперь работает таким же образом, как другие способности с блокировкой урона от заклинаний.
Сержант Кувалда
- Исправлена неполадка, в результате которой эффекты уменьшения урона не действовали на «Орбитальную БФГ».
- После выбора «Фазовые детонаторы» заменяют «Паучьи мины» в статистике.
- Модификаторы урона «Защитной матрицы» и «Венца эволюции» теперь влияют на «Паучьи мины».
- Время действия «Паучьих мин» продолжает отсчитываться, пока они гонятся за противником.
- «Паучьи мины» больше не взрываются при контакте с неуязвимыми целями, но по-прежнему преследуют их.
- На панели информации о цели теперь указывается урон «Паучьи мины».
Стежок
- Исправлена неполадка, в результате которой несколько раз отображался всплывающий текст для «Разложения».
Стуков
- Исправлена неполадка, в результате которой для «Пустулы» не отображался будущий урон.
Сильвана
- Исправлена неполадка, связанная с отображением «Губительного обстрела».
Тассадар
- Исправлена неполадка, в результате которой «Сумеречный архонт» мог использовать игрушечный поезд.
- Действие «Кайдаринового амулета» будет автоматически отменено, если цель — неактивный наемник.
Тралл
- Исправлена неполадка, в результате которой убийство иллюзий и воинов, находящихся под действием «Одержимости», могло активировать талант «Эхо стихий».
- Исправлена неполадка, в результате которой атаки «Неистовства бури» не активировали «Раскаты грома».
- Исправлена неполадка, в результате которой сброс прогресса таланта «Волчья стая» некорректно сбрасывал действие «Духа дикого зверя».
Потерявшиеся викинги
- Исправлена неполадка, в результате которой «Штурмовики-полярники» могли наносить урон неуязвимым целям.
- Исправлена неполадка, в результате которой здоровье не восстанавливалось полностью после возрождения.
Трейсер
- Исправлена неполадка, в результате которой способность «Отвяжись!» позволяла отбрасывать цель несколько раз, если сразу после нее применить «Удар рукой».
- Исправлена неполадка, в результате которой способность «Отвяжись!» отбрасывала цели с «Импульсными бомбами» других героев.
- Пока действует «К бою готова», автоатаки Трейсер будут отображаться как критические.
- Атаки «Рикошетами» теперь могут перескакивать к неактивным наемникам, если атаковать неактивного наемника изначально.
Вайтмейн
- В список ключевых слов для поиска добавлено «Шапка» (Chapeau).
Загара
- «Лезвия медузы» больше не будут поражать неактивных наемников, если не атаковать неактивного наемника изначально.
- Первый рикошет муталисков теперь может перескакивать к неактивным наемникам, если атаковать неактивного наемника изначально.
Заря
- Исправлена неполадка, в результате которой модификаторы скорости атаки не влияли на автоатаки.
Зератул
- Исправлена неполадка, в результате которой «Мощь неразимов» в сочетании с «Исцеляющими тенями» восстанавливала больше здоровья, чем предполагалось.
Зул'джин
- «Сюрприз-сюрприз» теперь позволяет автоатакам перескакивать к неактивным наемникам, если атаковать неактивного наемника изначально.
Ну вот не зря Микромягкие купили, а вы переживали
Оно живое? о_О
Нет, такие правки раз в полгода выходили всегда, особо они обычно на игру не влияли. Ходят случи, что игру хотят в стим запустить, как и мобильный рамбл)
Оно никогда и не умирало.