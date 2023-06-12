Футболка Фила Спенсера для показа Xbox Games вызвала оживление среди фанатов Hexen ©

Если вы являетесь поклонником старых шутеров от первого лица и случайно попали на последнюю Xbox Games Showcase, вы могли заметить довольно интересную игру на футболке Фила Спенсера. На ней была изображена фэнтези-игра 1995 года Hexen: Beyond Heretic, созданная на модифицированной версии движка DOOM и ставшая предтечей Quake. Она была разработана компанией Raven Software (Call of Duty: Warzone 2.0) и издана при содействии id Software.

Что интересно во всей этой истории, так это то, что Activision приобрела Raven Software, а Microsoft в свою очередь приобрела Bethesda, в состав которой входит id Software, и сейчас в процессе заключения сделки с Activision Blizzard. Еще один важный момент заключается в том, что обычно Фил не носит футболки и не показывает что-то на своих полках, если только он не хочет что-то подразнить. Немудрено, что этого хватило, чтобы разжечь в социальных сетях определенные домыслы - и теперь многие фанаты ждут возрождения Hexen.

Кроме того, в августе состоится QuakeCon, а id Software уже сообщала, что работает над своей следующей крупной игрой, которая, по слухам, станет ремейком/перезагрузкой. Однако не забывайте, что пока официально ничего не анонсировано.

Хотя, не исключено, что Фил просто рекламирует игру, потому что сам является ее поклонником.